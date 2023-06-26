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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|الوزير يوجه بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب .. مجلس أكاديمية البحث العلمي يعلن نتائج جوائز الدولة لعام 2022

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزاً لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وزير التعليم يوجه بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب
أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تبدأ بعد مراجعة لجنة من ١٠ خبراء لدقة صياغة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، موجهًا بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به، وذلك بعد ما تردد من شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.

غدا.. قمر تربيع الأول لشهر ذي القعدة الحجة.. 3 أيام علي عيد الأضحى
تشهد سماء مصر غدآ، ظهور قمر التربيع الأول لشهر ذي الحجة لعام 1444هـ (قمر عيد الأضحى) حيث يعد هذا هو قمر التربيع الأول، وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

جامعة جنوب الوادي تفوز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية المتقدمة
أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، فوز الدكتور أحمد فاروق متولي سالم، المدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بفرع الجامعة بالغردقة  بجائزة العلوم التكنولوجية المتقدمة في مجال العلوم الهندسية ضمن جوائز الدولة التشجيعية في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2022 والتى أعلنها مجلس أكاديمية البحث العلمى، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى.

وكالة الفضاء المصرية: الانتهاء من إنشاء مركز الأقمار الصناعية بالعاصمة الإدارية
أعلنت وكالة الفضاء المصرية انه ضمن مبادرة الحزام والطريق تم الانتهاء من إنشاء مركز تجميع واختبار وتكامل الأقمار الصناعية بالمدينة الفضائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتزامنا مع توقيع اتفاق بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية لتسليم النموذج الهندسي والنموذج الميكانيكي للقمر الصناعي مصر سات 2  والذى كان نتاج اتفاقية منحة بين الحكومة المصرية والحكومة الصينية لي إنشاء مركز تجميع واختبار وتكامل الأقمار الصناعية  والذي تم توقيعه اثناء زيارة فخامة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى مصر في يناير عام 2016 مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإضافة الي توقيع اتفاقية منحة إضافية لمشروع القمر الصناعي مصرسات-2 والذي شهد اليوم توقيع تسليم النماذج الخاصة به لمصر.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تعلن نتائج الطلاب
اعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان عن نتائج مرحله البكالوريوس وذلك تحت رعايه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الذي يولي اهتماما كبيرا بضمان جوده العمليه التعليميه وتوفير بيئه تعليميه مثاليه لابنائنا الطلاب.

علاج طبيعى القاهرة : غلق باب التقديم للدراسات العليا بعد عيد الأضحى
قالت الدكتورة أمل محمد يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، انه تم فتح باب القبول التقدم لبرامج الدراسات العليا ( دبلوم، ماجستير، دكتوراه، دكتور مهنى فى العلاج الطبيعى)  للفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمى ٢٠٢٣- ٢٠٢٤، مع اول شهر يونيو.

وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع
اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع (دور أول)  للعام الدراسي  ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٩٦.٢%.

مجلس أكاديمية البحث العلمي يعلن نتائج جوائز الدولة لعام 2022
وجه مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى اجتماعه اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس برقية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لدعمه اللامحدود لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

بـ بصمة الوجه والصوت.. فريق طلابي بجامعة كفر الشيخ يبتكر مصعداً ذكياً
نجح  فريق طلابي بكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، في تصميم المصعد الذكى الذى يستخدم تقنيات التعرف على الوجوه والتعرف على صوت المستخدم لتعزيز إمكانية الوصول، وذلك ضمن مشروعات تخرج الطلاب.

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