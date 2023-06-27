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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت على القراءة والثقافة.. السفير محمد توفيق يتحدث عن حياته وطفولته

محمد توفيق، سفير
محمد توفيق، سفير مصر الأسبق في واشنطن

قال محمد توفيق، سفير مصر الأسبق في واشنطن، إن أسرته كانت وطنية وتحب العلم والثقافة للغاية، متابعا:" لما كنت اتفوق في طفولتي هديتي كانت بتبقى كتاب".

 

وأضاف محمد توفيق خلال حواره ببرنامج كنوز الوطن، المذاع على قناة أخبار مصر، أن عائلتي كانت تقليدية ولكنهم كانوا على قدر من العلم والثقافة، مسترسلا:" والدي كان دائم التواجد في سور الأزبكية".

 

وأكمل: تعودت منذ صغري على القراءة والثقافة، ولذلك نشأت وانا مغرم بالقراءة، متابعا: والدي كان دائم التشجيع لوالدتي، وكان يسعى إلى أن تكون شخصية مستقلة قادرة على إدارة وتنفيذ كافة شئون الحياة.

 

وأكد على أن والدته أثرت بشكل كبير في حياته، فهي شخصية قوية وقادرة على حل المشاكل والمعوقات، ولذلك اجعل النساء ذات شخصيات قوية في كتاباتي.

محمد توفيق واشنطن الثقافة برنامج كنوز الوطن اخبار التوك شو

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