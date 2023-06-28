‏ضبط 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة أجنبي بالتجمع الخامس

انتحل 4 أشخاص صفة رجال شرطة وقاموا باستيقاف سيارة أجنبي بالتجمع الخامس وسرقته لعلمهم بثرائه ، حيث نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في تحديد المتهمين وضبطهم ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة .

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول ، وسيدة تعمل مُترجمة ، وقررت الأخيرة بأنه حال إستقلال الأول سيارته أمام العقار سكنه بدائرة القسم إستوقفه 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى ، وقاموا بتفتيش السيارة خاصته وسرقة مبلغ مالى من داخلها ، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والتوصل إلى مرتكبيها وتبين أنهم 4 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة ، تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "مستأجرة" وبحوزة أحدهم طبنجة صوت .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأقر أحدهم بأنه نظراً لطبيعة عمله كسائق بالفيلا الملاصقة للمجنى عليه وعلمه بثراء الأخير واحتفاظه بمبالغ مالية داخل السيارة ملكه، اختمر فى ذهنه فكرة الإستيلاء عليها وفى سبيل ذلك قام بالإستعانة بباقى المتهمين لسرقة المجنى عليه .

وقام أحدهم بإحضار السيارة قيادته ونزع اللوحات المعدنية الخاصة بها وتثبيت لوحات معدنية أخرى للحيلولة دون ضبطهم ، وتوجهوا للمنطقة سكن المجنى عليه وإنتظروا حتى إستقل السيارة خاصته ، وقاموا بإستيقافه بأسلوب "إنتحال الصفة" وتفتيشه والإستيلاء منه على المبلغ المالى ، ولاذوا بالفرار ، كما تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه.

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وإتهمهم بإرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.