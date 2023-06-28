عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

‏ضبط 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة أجنبي بالتجمع الخامس

المتهمون
المتهمون

انتحل 4 أشخاص صفة رجال شرطة وقاموا باستيقاف سيارة أجنبي بالتجمع الخامس وسرقته لعلمهم بثرائه ، حيث نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في تحديد المتهمين وضبطهم ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة .

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول ، وسيدة تعمل مُترجمة ، وقررت الأخيرة بأنه حال إستقلال الأول سيارته أمام العقار سكنه بدائرة القسم إستوقفه 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى ، وقاموا بتفتيش السيارة خاصته وسرقة مبلغ مالى من داخلها ، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والتوصل إلى مرتكبيها وتبين أنهم 4 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة ، تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "مستأجرة" وبحوزة أحدهم طبنجة صوت .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأقر أحدهم بأنه نظراً لطبيعة عمله كسائق بالفيلا الملاصقة للمجنى عليه وعلمه بثراء الأخير واحتفاظه بمبالغ مالية داخل السيارة ملكه، اختمر فى ذهنه فكرة الإستيلاء عليها وفى سبيل ذلك قام بالإستعانة بباقى المتهمين لسرقة المجنى عليه .

وقام أحدهم بإحضار السيارة قيادته ونزع اللوحات المعدنية الخاصة بها وتثبيت لوحات معدنية أخرى للحيلولة دون ضبطهم ، وتوجهوا للمنطقة سكن المجنى عليه وإنتظروا حتى إستقل السيارة خاصته ، وقاموا بإستيقافه بأسلوب "إنتحال الصفة" وتفتيشه والإستيلاء منه على المبلغ المالى ، ولاذوا بالفرار ، كما تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه.

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وإتهمهم بإرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

3AABD7DD-B9E4-43D5-B17A-21870D0EFABA
3AABD7DD-B9E4-43D5-B17A-21870D0EFABA
القاهرة امن القاهرة سرقة مبلغ مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

سيناريوهان.. حظوظ المنتخب الأولمبي للبعد عن شبح الخروج من كأس أمم إفريقيا

مشكلة في عصب القدم.. تطورات الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

وقع من على السطح ومات.. مقطع مروع لهروب عجل في عيد الأضحى| شاهد

مفاجأة.. فرج عامر يكشف صفقة تبادلية وشيكة بين الأهلي وبيراميدز

كواليس جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد إلى الدوري الإنجليزي

موضوعات متعلقة

بقيمة 35 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل صفقة المخدرات المضبوطة بجنوب سيناء

دوريات مسلحة وشرطة نسائية لتأمين احتفالات عيد الأضحى بالقاهرة

أمن القاهرة يكشف لغز العديد من جرائم السرقة وضبط مرتكبيها

ماذا يقدم مكتب خدمات النيابة العامة بمول سيتي ستارز للمواطنين ؟

من 25 لـ 175 جنيها.. ننشر أسعار خدمات الأحوال المدنية

سقوط ثلاثة أشخاص في سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بحلوان

ضربه وعوّره | فيديو يفضح جريمة سرقة طالب بالإكراه في مدينة نصر

جثة بها أثار خرطوش بالمرج.. الأمن يكشف لغز الجريمة ويضبط المتهم

ترشيحاتنا

صفاء أبو السعود: أشكر السيدة انتصار السيسي على تكريمي في احتفالية يوم المرأة

القومية للأنفاق: انتظام حركة التشغيل في خطوط المترو الثلاثة وبـ قطارات LRT

مانشستر سيتي ينسحب من صفقة رايس

الصحة السعودية تحذر الحجاج من هذا الفعل

انكسر قدم الخروف قبل النحر بدقائق فهل يبطل ثواب الأضحية.. الإفتاء توضح

بسبب رفع الفائدة.. رئيسة وزراء إيطاليا تفتح النار على البنك المركزي الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تنظيف الكرشة بملح الليمون؟.. لن تتوقع النتائج

كيف يأكل مريض النقرس اللحوم في العيد بأمان؟

تحذير للمواطنين| مرض خطير ينتشر بأيام العيد.. وهذه طرق الوقاية منه (إيه الحكاية؟)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع ؟.. لن تتوقع

فيديو

تصوير لحظة الانهيار.. الدقائق الأخيرة لعقار الإسكندرية المنهار قبل السقوط

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ