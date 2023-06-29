بكاميرا 50 ميجابكسل.. تسريبات تكشف أسرار أحدث هواتف أوبو Oppo A78 4G

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن هاتفها الذكي A78 5G في شهر يناير الماضي، وتتطلع العلامة التجارية الآن إلى إضافة متغير آخر إلى تشكيلة Oppo A78 4G التي من المتوقع إطلاقها قريبا.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت أحدث التسريبات المواصفات الرسمية لأحدث عضو في عائلة الفئة المتوسطة من أوبو، والذي سيغزو الأسواق تحت اسم Oppo A78 4G.

المواصفات الكاملة لـ هاتف أوبو الجديد Oppo A78 4G

وتبعا للمعلومات المتوفرة، تم تصميم هاتف أوبو الجديد Oppo A78 4G، بشاشة من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.43 بوصة، وبدقة FHD + وتدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

وتتميز شاشة هاتف Oppo A78 4G، بفتحة ثقب في الزاوية العلوية اليسرى بها كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل، وسيحتوي الجزء الخلفي من الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي بدقة 2 ميجابكسل.

هاتف أوبو الجديد Oppo A78 4G

وسيعمل هاتف أوبو المرتقب Oppo A78 4G، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 680، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، والتي ستكون قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

وسيحزم هاتف أوبو Oppo A78 4G، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67 وات، وفقا لمعيار SuperVOOC، بينما يتم تغطية جانب البرنامج بواسطة واجهة المستخدم ColorOS 13.1 المستندة على مظلم التشغيل Android 13 في الأعلى.

وسيتوفر هاتف Oppo A78 4G في لونين هما: الأسود والأخضر، وسيتم تفصيل الأسعار والتوافر عند إطلاق الجهاز رسميا.