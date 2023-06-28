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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسطورة الفئة المتوسطة.. أوبو تغزو الأسواق العالمية بنسخة مميزة من Reno10

الإصدار العالمي من
الإصدار العالمي من هاتف Oppo Reno10 Pro

أطلقت شركة أوبو Oppo، ثلاث هواتف جديدة ضمن تشكيلة Reno10 في الصين خلال الشهر الماضي، لكنها تستعد الآن لإطلاق المتغيرات الدولية بمواصفات متغيرة قليلا عن نسختها الصينية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ظهرت المتغيرات العالمية لهاتفي أوبو Reno10 و Reno10 Pro على منصة Geekbench مما يمنحنا تفاصيل واضحة لما يمكن أن يقدمه الإصدار الدولى من تشكيلة رينو 10.

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مميزات الإصدار العالمي من أوبو Reno 10 

ويتميز هاتف أوبو الجديد Oppo Reno10، الذي يحمل رقم الإصدار (CPH-2531)، بأنه يعمل بمعالج ميدياتك Dimensity 7050 جنبا إلى جنب مع ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت.

وللإشارة، تم تجهيز الإصدار الصيني من Reno10 بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 778G، ويعمل الجهاز أيضا على نظام التشغيل Android 13، والذي من المفترض أنه سيأتي مع واجهة أوبو ColorOS 13.1.

الإصدار العالمي من هاتف Oppo Reno10 Pro

بينما تم تجهيز الإصدار العالمي من هاتف Oppo Reno10 Pro الذي يحمل رقم الإصدار (CPH2525) بمعالج كوالكوم الرائدSnapdragon 778G إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وسيعمل الجهاز أيضا على نظام التشغيل Android 13، مع واجهة أوبو الجديدة ColorOS 13.1.

واستنادا إلى المواصفات التفصيلية التي تم تسريبها في وقت سابق من هذا الشهر، ستتميز طرازات أوبو Reno10 العالمية بشاشة منحنية مقاس 6.7 بوصة، من نوع AMOLED، بجودة عرض FHD +، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

الإصدار العالمي من هاتف Oppo Reno10 Pro

وسيحتوي الجزء الخلفي على نفس إعدادات الكاميرا الرئيسية والتي ستأتي بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر 1 / 1.56 بوصة، 1.0 ميكرومتر، مع عدسة f / 1.8، تدعم خاصية التثبيت البصري OIS جنبا إلى جنب مع عدسة تليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل تدعم تقريب بصري 2x، ووحدة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وسيتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

الإصدار العالمي من هاتف Oppo Reno10 Pro

ومن المتوقع أيضا أن يحتفظ الإصدار العالمي من هاتف Reno10 Pro ببطارية تبلغ 4600 مللي أمبير في الساعة ولكن مع شحن سريع بقدرة 80 وات بدلا من 100 وات في الطراز الصيني. 

الإصدار العالمي من هاتف Oppo Reno10 Pro
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