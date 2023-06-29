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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحقيق عاجل من السياحة حول تعرض حجاج السياحة لمشكلات في مشعر منى

صدى البلد

وجه وزير السياحة والآثار أحمد عيسى بفتح تحقيق عاجل في وجود بعض المشاكل في مخيمات حجاج السياحة بـ مشعر مِنى ومنها وجود 104 حجاج لم يجدوا أماكن لهم في التفويج، والوقوف على أسباب حدوثها والتأكيد على تلافيها خلال تنظيم رحلات الحج بالمواسم القادمة.

وشدد وزير السياحة والآثار على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه أي شركة سياحة يثبت تقصيرها في حقوق أي من الحجاج، كما سيتم مخاطبة وزارة الحج السعودية بمن يثبت تقصيره من مراكز خدمة الحجاج.

وكانت لجان بعثة وزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً بالمملكة العربية السعودية رصدت وجود بعض المشاكل في مخيمات حجاج السياحة بمشعر مِنى ومنها وجود 104 حجاج لم يجدوا أماكن لهم في التفويج، حيث تم التواصل مع كافة الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية وعلى رأسها وزارة الحج السعودية، لإبلاغهم بهذه المخالفات والتأكيد على ضرورة الحفاظ على تعويضات هؤلاء الحجاج نظير عدم تقديم الخدمات المتفق عليها معهم، و حضر ممثلي تلك الجهات إلى مخيمات الحجاج للوقوف على طبيعة الأمر والمخالفات الموجودة على أرض الواقع، وقد تم حل العديد من المشاكل في حينه عن طريق توفير أماكن بديلة وكذا تكليفهم لمقدمي الخدمات بسرعة تلافي الملاحظات الخاصة ببعض الخدمات.

مشكلة تسكين 104 حجاج 

وكانت وزارة الحج السعودية تدخلت بشكل فوري لحل مشكلة تسكين 104 حجاج تابعين لشركات السياحة بسبب تقصير من المطوف في توفير أماكن لهم بالمخيمات المخصصة للشركات التابعين لها في مشعر مني.

جاء تحرك وزارة الحج بعد بلاغات تلقتها من بعثة الحج السياحي المصرية بناء على التعاقد بين غرفة شركات السياحة ومؤسسة رواف منى لتقديم خدمات الطوافة لحجاج الشركات السياحية. 

وكانت اللجان التابعة لبعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والاثار التي تنتشر في مشعر مني بين مخيمات حجاج السياحة  رصدت تواجد نحو 90 حاجا بمخيمات مشعر مني لا يوجد لهم أماكن بالمخيمات، وكلفت سامية سامي مسئولي اللجان بملازمة الحجاج حتي حل المشكلة.

كما كلفت مسئولي لجنة السياحة الدينية بالبعثة بسرعة التحرك لتنفيذ العقد المبرم بين الغرفة وشركة رواف منى.

كما سارعت سامية سامي رئيس البعثة بالتوجه إلى الحجاج كما حدث تحرك ثنائي لدى وزارة السياحة، وخاطبت سامية سامي وزارة الحج بالمشكلة لسرعة حلها، كما أرسل ممثلو الغرفة بالبعثة صورة من تعاقد الغرفة مع مؤسسة رواف منى إلى وزارة الحج السعودية لإلزام المؤسسة السعودية بتنفيذ التعاقد، وعلى الفور أرسلت وزارة الحج لجنة إلى الحجاج وبدأت علي الفور بتوفير مخيم بديل.

وظلت سامية سامي ومعها عدد من مسئولي البعثة مرافقة للحجاج حتى التأكد من دخولهم المخيم الجديد، وأكدت رئيس البعثة أن اللجان التابعة لبعثة الحج السياحي سوف تستمر في ملازمة الحجاج حتى انتهاء المشاعر للتدخل وحل أي مشاكل.

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