إطلاق نار جديد بشكل مرعب وعشوائية بأمريكا والجثث فى كل مكان..فيديو

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 25 آخرون على الأقل في حادث إطلاق نار في حفل بمدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، وقع الحادث بعد الساعة 12:30 صباحًا بقليل فجر اليوم الأحد عندما تم استدعاء الضباط لإطلاق النار في حي بروكلين في بالتيمور، حيث تجمع حشد من أكثر من 100 شخص.

وفقا للتقارير الأولية، لقي ما لا يقل عن 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون.

ولم ترد أنباء عن حالة الجرحى الذين تم نقل العديد منهم إلى مستشفيات المنطقة.

وقالت الشرطة، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، "كانت شرطة بريتيش بتروليوم في موقع حادث إطلاق نار جماعي في المبنى رقم 800 لمحكمة جريتنا في منطقتنا الجنوبية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.