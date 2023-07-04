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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. أشهر السيارات الفارهة لعائلة الرئيس صدام حسين.. طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من البيت

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تحتوي سوق السيارات المصري للمستعملة على الكثير من طرازات السيارات التي يبحث عنها قطاع كبير من المصريين ومنهم فئة الشباب، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى انتقال الكثيرين من المقبلين على شراء السيارات على سوق المستعمل.

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل مبالغ فيه، وذلك أدي الي انتقال المواطنين الراغبين في شراء سيارات الي سوق السيارات المستعمل ، باعتباره الآن ملاذا امنا للحفاظ علي الأموال، ويتواجد داخل سوق السيارات المستعمل المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي تناسب المواطنين ، وتساعدهم علي الذهاب الي أعمالهم ، وقضاء احتياجاتهم بسهولة .

يضم السوق المصري للسيارات الجديدة الكثير من فئات السيارات المختلفة، حيث يتنافس مصنعي السيارات من التواجد بقوة داخل سوق السيارات المصري، باعتباره أهم أسواق المنطقة، وبالتالي يتواجد به العديد من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين المصرين سواء كانت سيدان، أو هاتشباك، أو SUV عائلية.

طرحة النيابة العامة المصرية العديد من الخدمات على موقعها الإلكتروني ، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، وتوفر كافة سبل الدعم والراحة لهم لإتمام مهامهم ، واحتياجاتهم، ومن ضمن تلك الخدمات التي ستقدم للمواطنين من خلال موقع النيابة الإلكتروني هي الاستعلام عن مخالفات المرور بأنواعها، والتظلم عليها، بالإضافة الي متابعة الطلب حتى صدور قرار به .

الطلب على السيارات الكهربائية عالميا يزداد بشكل كبير جدا ، وارتفع ذلك الطلب في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بالكامل، والتي أدت الي زيادة أسعار المواد البترولية والمحروقات، وذلك ساعد علي زيادة أقبال المواطنين علي شراء السيارات الكهربائية .

سمحت إدارة الطيران الفيدرالية لشركة Joby Aviation Inc بالقيام بتجربة سياراتها الأجرة الطائرة التي قامت بصناعتها، والتي يقع مقرها في سانتا كروز بولاية كاليفورنيا.

امتلكت عائلة الرئيس الراحل صدام حسين العديد من السيارات الفارهة ، التي لم يكن لها مثيل، حيث أن العديد من السيارات تم إنتاجها بمواصفات خاصة له، بالإضافة الي امتلاك عائلته أيضا عدد من الطرازات الفريدة من نوعها .

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