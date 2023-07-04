أرخص رينو 5 شبابية تباع بـ 40 ألف جنيه| صور

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل مبالغ فيه، وذلك أدي الي انتقال المواطنين الراغبين في شراء سيارات الي سوق السيارات المستعمل ، باعتباره الآن ملاذا امنا للحفاظ علي الأموال، ويتواجد داخل سوق السيارات المستعمل المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي تناسب المواطنين ، وتساعدهم علي الذهاب الي أعمالهم ، وقضاء احتياجاتهم بسهولة .

رينو 5 الهاتشباك الصغيرة موديل 1981

سيارة رينو 5 الهاتشباك الصغيرة موديل 1981

يعرض موقع صدى البلد سعر ومواصفات سيارة رينو 5 موديل 1981 ، وتنتمي 5 الي فئة السيارات الهاتشباك الشبابية :

رينو 5 الهاتشباك الصغيرة موديل 1981

- محرك رينو 5 موديل 1981

زودت سيارة رينو 5 الهاتشباك الصغيرة بمحرك سعة 1300 سي سي، وتتمكن 5 من نقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال ، وتمكنت رينو 5 موديل 1981 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة رخصة سارية لمدة 3 سنوات، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها دهانات خارجية.

- مواصفات رينو الهاتشباك الصغيرة

سيارة رينو 5 الهاتشباك الصغيرة موديل 1981

تحتوي سيارة رينو 5 الصغيرة علي العديد من المواصفات المميزة منها، راديو، وكاسيت، و سماعات بالأبواب الأربعة الجانبية، وزجاج يدوي، ومساحات تخين صغيرة إضافية أمام ناقل الحركة، وعدادات كلاسيكي للسرعة والحرارة والوقود، وساعة كلاسيكية تم تثبيتها بالتابلوه الأمامي، ومخارج تهوية أمامية، ومقابض أبواب داخلية لسهولة فتح وغلق الابواب من الداخل، وإضاءة داخلية، وأحزمة أمان.

رينو 5 الهاتشباك الصغيرة موديل 1981

كما تحتوي سيارة رينو 5 موديل 1981 علي أضاءه أمامية، وأضاءه خلفية، وإشارات أمامية تم تثبيتها علي الصداد الأمامي، وإشارات صغيرة أخري ايضا تم تثبيها علي جانبي الرفارف الأمامية، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، وتم تثبيت شعار شركة رينو علي جانب مقدمة السيارة.

- سعر رينو 5 الصغيرة

سيارة رينو 5 الهاتشباك الصغيرة موديل 1981

يبلغ سعر سيارة رينو 5 الهاتشباك الصغيرة موديل 1981 في سوق السيارات المصري للمستعمل 40 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .