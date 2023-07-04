طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من البيت| تفاصيل

طرحة النيابة العامة المصرية العديد من الخدمات على موقعها الإلكتروني ، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، وتوفر كافة سبل الدعم والراحة لهم لإتمام مهامهم ، واحتياجاتهم، ومن ضمن تلك الخدمات التي ستقدم للمواطنين من خلال موقع النيابة الإلكتروني هي الاستعلام عن مخالفات المرور بأنواعها، والتظلم عليها، بالإضافة الي متابعة الطلب حتى صدور قرار به .
وتقدم تلك الخدمات الإلكترونية الجديدة بالعديد من المصالح الحكومة، تماشيا مع مستقبل التحول الرقمي، والارتقاء به الي مستوي خدمي افضل :
يعرض موقع صدى البلد الإخباري طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من البيت، دون الحاجة الي الذهاب الي المرور :
1- فتح موقع النيابة العامة المصرية .
2- البحث عن التظلمات والدخول عليها .
3- اختيار مخالفات المركبات أو مخالفات رخص القيادة
4- إدخال بيانات سياراتك ثم يتم الضغط علي " طلب الدعم " لطلب المخالفات .
بالإضافة إلي أن الرادار الحديثة التي تم تركيبها علي الطرق السريعة المصرية ترصد 4 أنواع من المخالفات المرورية وهي :
1- تجاوز السرعات القانونية .
2- تجاوز الحارة المرورية .
3- التحدث في التليفون خلال القيادة .
4- عدم ربط حزام الأمان .
والجدير بالذكر أن تلك الرادارات تلتقط 100 صورة بـ الدقيقة الواحدة، وتعطي معلومات إحصائية غير المخالفات منها أعداد السيارات المارة ونوعها ، ما يساعد الجهات الرسمية في عمليات الإحصاء والرصد.