طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من البيت| تفاصيل

طرحة النيابة العامة المصرية العديد من الخدمات على موقعها الإلكتروني ، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، وتوفر كافة سبل الدعم والراحة لهم لإتمام مهامهم ، واحتياجاتهم، ومن ضمن تلك الخدمات التي ستقدم للمواطنين من خلال موقع النيابة الإلكتروني هي الاستعلام عن مخالفات المرور بأنواعها، والتظلم عليها، بالإضافة الي متابعة الطلب حتى صدور قرار به .

الاستعلام عن مخالفات السيارة من البيت

وتقدم تلك الخدمات الإلكترونية الجديدة بالعديد من المصالح الحكومة، تماشيا مع مستقبل التحول الرقمي، والارتقاء به الي مستوي خدمي افضل :

الاستعلام عن مخالفات السيارة من البيت

يعرض موقع صدى البلد الإخباري طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من البيت، دون الحاجة الي الذهاب الي المرور :

الاستعلام عن مخالفات السيارة من البيت

1- فتح موقع النيابة العامة المصرية .

2- البحث عن التظلمات والدخول عليها .

3- اختيار مخالفات المركبات أو مخالفات رخص القيادة

4- إدخال بيانات سياراتك ثم يتم الضغط علي " طلب الدعم " لطلب المخالفات .

بالإضافة إلي أن الرادار الحديثة التي تم تركيبها علي الطرق السريعة المصرية ترصد 4 أنواع من المخالفات المرورية وهي :

الاستعلام عن مخالفات السيارة من البيت

1- تجاوز السرعات القانونية .

2- تجاوز الحارة المرورية .

3- التحدث في التليفون خلال القيادة .

4- عدم ربط حزام الأمان .

الاستعلام عن مخالفات السيارة من البيت

والجدير بالذكر أن تلك الرادارات تلتقط 100 صورة بـ الدقيقة الواحدة، وتعطي معلومات إحصائية غير المخالفات منها أعداد السيارات المارة ونوعها ، ما يساعد الجهات الرسمية في عمليات الإحصاء والرصد.