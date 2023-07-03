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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات زيرو متطورة بمليون جنيه | صور

سيارات زيرو متطورة
سيارات زيرو متطورة للبيع

بعد زيادة أسعار السيارات عالمياً ، تم إنتاج مجموعة من السيارات الجديدة موديل 2022، وتحتوي هذه الطرازات علي مجموعة متطورة من الأنظمة الحديثة الخاصة بالسيارات، التي تعمل علي مساعدة سائقها وتوفير اكبر قدر من الراحة والأمان له ، ومن ضمن تلك السيارات  هوندا سيتى، كيا اكسيد .

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يعرض موقع صدى البلد الإخباري قائمة بـ 5 سيارات زيرو متطورة أسعارها لا تتجاوز المليون جنيه :

1- سوبارو امبريزا السيدان

تنتمي سيارة سوبارو امبريزا الي فئة السيارات السيدان موديل 2022 وتنتج عزم دوران يصل الي 150 كم/ساعة، وتستهلك من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة 5.9 لتر، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.6 ثانية، وتستخدم ناقل حركة مكون من 6 سرعات أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتخرج سوبارو امبريزا قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 179 كم/ساعة .

سوبارو امبريزا موديل 2022 السيدان

تأتي سيارة سوبارو امبريزا موديل 2022 السيدان داخل سوق السيارات المحلي بفئة واحدة سعرها 899 ألف جنيه .

2- كيا اكسيد الهاتشباك

تحصل سيارة كيا اكسيد الهاتشباك علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتصل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتستهلك من الوقود 6.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران 253 نيوتن/متر، وتخرج قوة 160 حصان، وتتسارع كيا اكسيد القصوى من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة 9.2 ثانية .

كيا اكسيد الهاتشباك موديل 2022 الجديدة 

تتواجد سيارة كيا اكسيد الهاتشباك موديل 2022 الجديدة بداخل السوق المصري للسيارات بفئتين الأولي سعرها 949 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها 999 ألف جنيه .

3- هوندا سيتى السيدان

تنتج هوندا سيتى موديل 2022 السيدان عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر وقوة 121 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1500 سي سي، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعة خزان وقودها الي 40 لتر .

هوندا سيتى موديل 2022 السيدان

تعرض سيارة هوندا سيتى موديل 2022 السيدان للبيع بداخل سوق السيارات المصري بفئتين مختلفين في الأسعار والتجهيزات الأولي سعرها 950 ألف جنيه، والثانية سعرها 990 ألف جنيه .

4- جيب رينيجيد الـ 4×4

زودت سيارة جيب رينيجيد بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.8 ثانية، وتستهلك جيب رينيجيد من الوقود 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتمتلك محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 196 كم/ساعة، وتنتج قوة 170 حصان.

جيب رينيجيد موديل 2022 الـ 4×4 

تتوافر سيارة جيب رينيجيد موديل 2022 الـ 4×4  بداخل سوق السيارات المصري بـ 3 فئات الأولي تباع بسعر 895 ألف جنيه، والثانية تباع بسعر 975 ألف جنيه، والثالثة تباع بسعر مليون و 50 ألف جنيه .

5- فولفو XC 40 الـ SUV

تستهلك سيارة فولفو XC 40  الـ SUV من الوقود 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتحتاج الي 7.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتستخدم فولفو XC 40 موديل 2022 علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتنتج 350 نيوتن/متر، من عزم الدوران وقوة 254 حصان .

 فولفو XC 40 موديل 2022


تبدأ أسعار سيارة فولفو XC 40 موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري من 890 الف جنيه، ويصل الي مليون و 50 ألف جنيه .

كيا اكسيد الهاتشباك هوندا سيتى السيدان فولفو XC 40 الـ SUV جيب رينيجيد الـ 4 4 سوبارو امبريزا السيدان

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