سيارات زيرو متطورة بمليون جنيه | صور

بعد زيادة أسعار السيارات عالمياً ، تم إنتاج مجموعة من السيارات الجديدة موديل 2022، وتحتوي هذه الطرازات علي مجموعة متطورة من الأنظمة الحديثة الخاصة بالسيارات، التي تعمل علي مساعدة سائقها وتوفير اكبر قدر من الراحة والأمان له ، ومن ضمن تلك السيارات هوندا سيتى، كيا اكسيد .
يعرض موقع صدى البلد الإخباري قائمة بـ 5 سيارات زيرو متطورة أسعارها لا تتجاوز المليون جنيه :
1- سوبارو امبريزا السيدان
تنتمي سيارة سوبارو امبريزا الي فئة السيارات السيدان موديل 2022 وتنتج عزم دوران يصل الي 150 كم/ساعة، وتستهلك من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة 5.9 لتر، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.6 ثانية، وتستخدم ناقل حركة مكون من 6 سرعات أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتخرج سوبارو امبريزا قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 179 كم/ساعة .
تأتي سيارة سوبارو امبريزا موديل 2022 السيدان داخل سوق السيارات المحلي بفئة واحدة سعرها 899 ألف جنيه .
2- كيا اكسيد الهاتشباك
تحصل سيارة كيا اكسيد الهاتشباك علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتصل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتستهلك من الوقود 6.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران 253 نيوتن/متر، وتخرج قوة 160 حصان، وتتسارع كيا اكسيد القصوى من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة 9.2 ثانية .
تتواجد سيارة كيا اكسيد الهاتشباك موديل 2022 الجديدة بداخل السوق المصري للسيارات بفئتين الأولي سعرها 949 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها 999 ألف جنيه .
3- هوندا سيتى السيدان
تنتج هوندا سيتى موديل 2022 السيدان عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر وقوة 121 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1500 سي سي، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعة خزان وقودها الي 40 لتر .
تعرض سيارة هوندا سيتى موديل 2022 السيدان للبيع بداخل سوق السيارات المصري بفئتين مختلفين في الأسعار والتجهيزات الأولي سعرها 950 ألف جنيه، والثانية سعرها 990 ألف جنيه .
4- جيب رينيجيد الـ 4×4
زودت سيارة جيب رينيجيد بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.8 ثانية، وتستهلك جيب رينيجيد من الوقود 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتمتلك محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 196 كم/ساعة، وتنتج قوة 170 حصان.
تتوافر سيارة جيب رينيجيد موديل 2022 الـ 4×4 بداخل سوق السيارات المصري بـ 3 فئات الأولي تباع بسعر 895 ألف جنيه، والثانية تباع بسعر 975 ألف جنيه، والثالثة تباع بسعر مليون و 50 ألف جنيه .
5- فولفو XC 40 الـ SUV
تستهلك سيارة فولفو XC 40 الـ SUV من الوقود 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتحتاج الي 7.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتستخدم فولفو XC 40 موديل 2022 علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتنتج 350 نيوتن/متر، من عزم الدوران وقوة 254 حصان .
تبدأ أسعار سيارة فولفو XC 40 موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري من 890 الف جنيه، ويصل الي مليون و 50 ألف جنيه .