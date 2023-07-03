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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمحرك 4 سلندر| سعر فيات 500C موديل 2023 بمصر| صور

فيات 500C الكوبيه
فيات 500C الكوبيه موديل 2023 الجديدة

يضم السوق المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة التي يبحث عنها المواطنين المصريين ومنهم فئة الشباب ، وبالتالي يوجد بالسوق المصري باقة متنوعة من هذه الطرازات بمختلف فئاتها ، ومن ضمنها فئة السيارات الكوبيه التي تتميز بتصميم جذاب ومتميز .

فيات 500C الكوبيه موديل 2023 الجديدة

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يعرض موقع صدي البلد الإخباري سعر ومواصفات سيارة  فيات 500Cموديل 2023 في السوق المحلي :

مقصورة فيات 500C الكوبيه موديل 2023 الجديدة

- محرك  فيات 500C الكوبيه

تنتج سيارة  فيات 500C الكوبيه موديل 2023 عزم دوران يصل الي 131 نيوتن/متر، وقوة 100 حصان، وذلك بفضل احتوائها علي محرك سعة 1400 سي سي، وتتسارع السيارة من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتستهلك 6.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل سرعة  فيات 500C 2023 الكوبيه القصوى الي 180 كم/ساعة .

- مواصفات  فيات 500C الجديدة

فيات 500C الكوبيه موديل 2023 الجديدة

زودت سيارة  فيات 500C موديل 2023 الجديدة بالعديد من المميزات والتجهيزات المتطورة منها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية، وراديو، ونظام صوتي، و ESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وAUX، وUSB، وإنذار ضد السرقة، ومصابيح ضباب أمامية، وزر تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزي ، شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس.

فيات 500C الكوبيه موديل 2023 الجديدة


بالإضافة الي أن 500C  الكوبيه تحتوي علي العديد من المميزات الإضافية منها، مرايات جانبية كهربائية، وتكيف أوتوماتيك، وفرش مقاعد من الجلد، وريموت كنترول، وباور ستيرنج، وفتحة سقف بانوراما، ونظام ذكى لركن السيارة .

- سعر  فيات 500C الكوبيه

فيات 500C الكوبيه موديل 2023 الجديدة

تتوافر سيارة  فيات 500C الكوبيه موديل 2023 الجديدة في السوق المحلي المصري بسعر 950 ألف جنيه، وهي متوافرة بفئة واحدة .
 

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