لا تتجاهلها..علامات تدل علي تلف تيل الفرامل| تفاصيل

أنظمة التحكم في فرامل السيارة هي المسئولة أولا عن حماية السائق الركاب، ومن الضروري أن يتم متابعة صيانة فرامل السيارة بشكل دوري ولا يجب إهمالها ، لأن ذلك يؤثر علي سلامة من هم بداخل السيارة إذا تم تعرضهم لموقف صعب يحتاج إلى الفرامل علي الطرق السريعة .

علامات تدل علي تلف تيل الفرامل

يؤدي عدم صيانة فرامل السيارة إلى تدهور الكثير من الأمور الخاصة بسلامة الركاب، بالإضافة الي أن الفرامل عنصر أساسي بجانب وسائل الأمان الأخرى المتواجدة بالسيارة .

تيل الفرامل هو العنصر الأساسي الذي يعمل علي حركة الضغط التي تؤدي بسببها الي خفض سرعة السيارة، وذلك يتم من خلال نقل زيت الفرامل عبر أسطوانات عند الضغط علي دواسة الفرامل، ومن بعدها تنقل الي غطاء الفرامل Caliper لتوليد الضغط علي الطنابير المتصلة بالعجلات بشكل مباشر .

علامات تدل علي تلف تيل الفرامل

قوة الفرامل تقل عند الضغط عليها علي طرق مبتلة أو عليها ماء، وذلك يضعف من التحكم بالفرامل ويزيد من المسافة المطلوبة للتوقف .

علامات تدل علي تلف تيل الفرامل

- علامات تدل علي تلف الفرامل



1- أصوات احتكاك سواءً كـ صفارة عند الضغط على الفرامل أو كـ صوت حك لـ بعض الأجزاء المعدنية أثناء حركة السيارة دون الضغط على الفرامل.

علامات تدل علي تلف تيل الفرامل



2- سماع صوت طقطقة يدل أيضا على تلف الأجزاء القائمة بتثبيت تيل الفرامل ما يؤدي لعدم استقراره عند الضغط عليه.

3- الشعور بـ هزازات ملحوظة بدواسة الفرامل عند الضغط عليها والتي قد تصل إلى عجلات القيادة، من علامات تلف تيل الفرامل أو الطنابير وهي الجزء المعدني الدائري الذي يثبت عليه التيل بإحكام .

علامات تدل علي تلف تيل الفرامل

4- ضعف كفاءة الفرامل عند الضغط على دواستها، وذلك يتم الشعور به عند الضغط علي الفرامل للتوقف علي مسافة معينة ولكنها تبتعد بسبب ضعف الفرامل التي تؤدي إلى توقف السيارة بشكل سليم .

5- تتمتع العديد من السيارات بخاصية تحذيرية لتلف تيل الفرامل والتي تظهر عند رفع فرامل اليد.