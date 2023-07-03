عرض سيارة مرسيدس بنز CLE كوبيه الجديدة قبل ظهروها رسيما.. صور

نشرت مرسيدس بنز صورة ملف تعريف لسيارة CLE كوبيه الجديدة كليًا على صفحتها الرسمية على فيسبوك ، معلنة أن النموذج ذي البابين سيظهر لأول مرة في 5 يوليو.

ستحل الكوبيه القادمة محل ما لا يقل عن أربعة طرازات في محفظة العلامة التجارية الألمانية ، حيث تتجه نحو مجموعة مبسطة من المركبات التي تعمل بالاحتراق، في البداية سيحل السقف الصلب ذو البابين محل الكوبيه المتوفرة حاليًا من الفئة Cوكوبيه الفئة E، مع استبدال المتغيرات القابلة للتحويل لكليهما بسيارة CLEالقابلة للتحويل ، والتي نعلم أنها قيد التنفيذ بفضل العديد من لقطات التجسس التي تم التقاطها في آخر 12 شهرًا.

كما هو الحال مع السيارات المكشوفة الحالية، فإن droptop CLE القادم سيحتوي على سقف من القماش ، والذي يمكن القول إنه أكثر أناقة ، وأكثر إحكاما ، وأخف بكثير من السقف الصلب القابل للطي ، ولكن في الوقت نفسه ، لا يمكنه توفير نفس المستوى من الصلابة الهيكلية كنظيره الذي كان من المألوف في يوم من الأيام.

بالعودة إلى نسخة الكوبيه التي ستظهر في الأسبوع المقبل ، ستحمل الاسم الرمزي "C236" ويبدو أنها تتميز بهيكل أملس، يذكرنا بسيارة الفئة S الكوبيه التي استمرت لجيل واحد فقط.

سيتم بيع CLEالجديدة في أوروبا والولايات المتحدة وأسواق أخرى حول العالم ، حيث سيحصل التجار الأمريكيون على السبق الصحفي على السيارة الجديدة ذات البابين في يونيو 2022 عندما أخبرتهم مرسيدس بنز أن السيارة ستكون متاحة في البداية مع محرك كهربائي واحد رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر. في سيارة السيدان الحالية من الفئة C، ينتج هذا المحرك الخاص قوة مجمعة تبلغ 308 حصانًا في النسخة الهجينة الموصولة بقابس C300e.

وفقًا لوثيقة EPAالتي كشفت عنها Car and Driver في أبريل ، ستحصل CLEأيضًا على إصدار بست أسطوانات ، بالإضافة إلى نسخة عالية الأداء AMG 53، مع وجود كل من إصدارات الدفع الخلفي و 4Maticبالدفع الرباعي في القائمة من التكوينات المتاحة.

حصل الجيل السابق من مرسيدس- AMG E53 على محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر مع محرك كهربائي ينتج عنه مجتمعة قوة 451 حصان ، والتي تم توزيعها على جميع العجلات الأربع عبر نظام 4Matic + AWD الخاص بالعلامة التجارية ، لذلك يمكننا أن نتوقع CLEالقادم. 53 AMGلإحضار شيء مشابه لجدول الكوبيه الساخنة عند طرحه لأول مرة.

سيتم نرشر المزيد عن سيارة مرسيدس-بنز الجديدة ذات البابين بعد الكشف الرسمي عنها في 5 يونيو.