اتعلم السواقة.. اشتري أونو الهاتشباك بـ 30 ألف جنيه

تحتوي سوق السيارات المصري للمستعملة على الكثير من طرازات السيارات التي يبحث عنها قطاع كبير من المصريين ومنهم فئة الشباب، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى انتقال الكثيرين من المقبلين على شراء السيارات على سوق المستعمل.

فيات أونو الهاتشباك موديل 1983

فيات أونو الهاتشباك موديل 1983

بالإضافة إلى أن السيارات المستعملة تتميز برخص ثمنها، وتوافر قطع غيارها بسهولة، ويمكن إعادة بيعها بمنتهى السهولة دون أن تفقد الكثير من قيمتها، ومن ضمن تلك السيارات فيات أونو موديل 1983.

وتنتمي أونو إلى فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم.

مواصفات فيات أونو الهاتشباك

فيات أونو الهاتشباك موديل 1983

زودت سيارة فيات أونو الهاتشباك بالعديد من المميزات الحديثة التي تعمل على راحة قائدها، منها أذرعة تم تثبيتها على جانبي مقود الحركة، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات، وزجاج يدوي، وإضاءة داخلية، ومساحات تخزين فارغة بالتابلوه الأمامي، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، ومساحات تخزين صغيرة أمام ناقل الحركة، وأحزمة أمان، ومخارج تكييف أمامية.

فيات أونو الهاتشباك موديل 1983

بالإضافة إلى أن أونو موديل 1983 تحتوي أيضا على شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار الشركة، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية يدوية بنفس لون السيارة، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، ومساحة زجاج خلفية، وإشارات صغيرة تم تثبيتها على جانبي الرفارف الأمامية، وجرائد تم تثبيتها بمنتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة.

محرك أونو موديل 1983

فيات أونو الهاتشباك موديل 1983

تمتلك سيارة فيات أونو الهاتشابك موديل 1983 ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعة 1600 سي سي.

وتمكنت فيات أونو من قطع مسافة تصل إلى 700 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات.

- سعر أونو الهاتشباك

فيات أونو الهاتشباك موديل 1983

تباع سيارة فيات أونو الهاتشباك موديل 1983 بداخل سوق السيارات المصرية للمستعمل بسعر 30 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.