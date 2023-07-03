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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باقة 350 ألف جنيه.. سيارات أوتوماتيك مستعملة للبيع .. صور

سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك للبيع بـ 350 ألف جنيه

يبحث قطاع كبير من المواطنين عن سيارات مستعملة ذات قيمة عالية، خصوصا بعدما فقد الكثيرين من المريدين لشراء سيارات جديدة قدرتهم علي الحصول علي سيارات جديدة ، وذلك بعد زيادة أسعارها بشكل كبير، مما أدي الي الاتجاه الي سوق المستعمل الذى يتميز بتوافر العديد من الطرازات منها سيارة كيا سيراتو، وسكودا فانتازيا، وهيونداي النترا .

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يعرض موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات مستعملة أسعارها لا تتجاوز 350 ألف جنيه :

1- بيجو 307

زودت سيارة بيجو 307 موديل 2005  بناقل حركة أوتوماتيك وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 كم/ساعة وتباع بيجو 307 الهاتشباك باللون الكحلي ، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية لمدة عام .

بيجو 307 موديل 2005 الهاتشباك

تباع سيارة بيجو 307 موديل 2005 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 260 الف جنيه،

2- ميتسوبيشي لانسر

تحصل سيارة ميتسوبيشي لانسر السيدان علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، تابع سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 باللون الأحمر، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 180 كم/ساعة، وبها علبة تروس أوتوماتيك ، ويوجد بها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بها دهانات داخلية.

ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 السيدان

سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 السيدان داخل سوق السيارات المصري للمستعمل يصل الي 270 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

3- نيسان صني

تنتمي سيارة سيارة نيسان صني الي فئة السيارات السيدان ، وتستمد قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتمكنت نيسان صني موديل 2005 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف /كم، ولا يوجد بها دهانات داخلية أو خارجية.

نيسان صني السيدان موديل 2005

تتوافر سيارة نيسان صني السيدان موديل 2005 بداخل سوق السيارات المستعمل المصري بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

4- هيونداي النترا

تمكنت هيونداي النترا السيدان من قطع مسافة تصل الي 200 ألف كم/ساعة، وتصل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وبها دهانات خارجية، ورخصة سارية لمدة عام و 3 أشهر .

هيونداي النترا  السيدان موديل 2007

يبلغ سعر سيارة هيونداي النترا  السيدان موديل 2007 بسوق السيارات المصري 320 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

5- كيا سيراتو

تباع سيارة  كيا سيراتو موديل 2010  باللون الأسود، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 1 99 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتصل قوة  كيا سيراتو الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها دهانات خارجية .

كيا سيراتو موديل 2010 السيدان

تتواجد سيارة كيا سيراتو موديل 2010 السيدان داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 345 الف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .
 

كيا سيراتو هيونداى النترا نيسان صني ميتسوبيشي لانسر بيجو 307

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