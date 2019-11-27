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سيارات

أسعار بيجو 307 المستعملة في سوق السيارات.. فيديو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
تشهد سوق السيارات المُستعملة في مصر انتعاشة كبيرة، في ظل التباين في أسعار السيارات الجديدة.

ونتحدث عبر السطور التالية، عن السيارة بيجو 307 موديل 2007 مستعملة، في سوق السيارات المستعملة في مصر.

جذبت السيارة بيجو 307 موديل 2007 مستعملة ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا لعرضها.

تنوعت أسعار السيارات وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.

ويتراوح سعر السيارة بيجو 307 موديل 2007 مستعملة والقريبة منها ما بين 140 و150 ألف جنيه، على حسب سنة الصنع، وحالة السيارة.

ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق السيارة بيجو 307 موديل 2007 مستعملة في سوق السيارات المصرية.
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