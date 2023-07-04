الطيران الفيدرالية تسمح برحلات التاكسي الطائر في ذلك التوقيت | تفاصيل

سمحت إدارة الطيران الفيدرالية لشركة Joby Aviation Inc بالقيام بتجربة سياراتها الأجرة الطائرة التي قامت بصناعتها، والتي يقع مقرها في سانتا كروز بولاية كاليفورنيا.

التاكسي الطائر المقدم من شركة Joby Aviation Inc

ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لـ شركة "Joby Aviation Inc" قائلا " هذه لحظة عظيمة لكن الشركة لا يزال أمامها طريق طويل لنقطعه، بالنظر إلى أنها تحتاج إلى شهادة FAA، و تهدف الشركة إلى إنتاج العشرات من السيارات الطائرات هذا العام من، بالإضافة الي بدء الرحلات التجارية للتاكسي الطائر في عام 2025.

التاكسي الطائر المقدم من شركة Joby Aviation Inc

التاكسي الطائر الجديد من Joby Aviation Inc تم تصميمة ليطير بشكل عمودي مثل الطائرات الهليكوبتر، ومن ثم يتحرك من الطائرات الصغيرة. ويصل حمولة التاكسي الطائر الي 455 كجم، ويمكنه حمل أربع أشخاص تقريباً.

التاكسي الطائر المقدم من شركة Joby Aviation Inc



علاوة علي ذلك فأن شركة تويوتا اليابانية هي أكبر مستثمر خارجي في شركة Joby المصنعة للتاكسي الطائر بحصة تصل الي 12٪ ، وتم توقيع اتفاقية طويلة الأمد بين الشركتين لتوفير مجموعة نقل الحركة وبعض المكونات من تويوتا .

التاكسي الطائر المقدم من شركة Joby Aviation Inc

وجدير بالذكر إن Tetsuo Ogawa رئيس قسم أمريكا الشمالية في تويوتا، سينضم إلى مجلس إدارة Joby خلال العام الجاري.