الطيران الفيدرالية تسمح برحلات التاكسي الطائر في ذلك التوقيت | تفاصيل

سمحت إدارة الطيران الفيدرالية لشركة Joby Aviation Inc بالقيام بتجربة سياراتها الأجرة الطائرة التي قامت بصناعتها، والتي يقع مقرها في سانتا كروز بولاية كاليفورنيا.
ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لـ شركة "Joby Aviation Inc" قائلا " هذه لحظة عظيمة لكن الشركة لا يزال أمامها طريق طويل لنقطعه، بالنظر إلى أنها تحتاج إلى شهادة FAA، و تهدف الشركة إلى إنتاج العشرات من السيارات الطائرات هذا العام من، بالإضافة الي بدء الرحلات التجارية للتاكسي الطائر في عام 2025.
التاكسي الطائر الجديد من Joby Aviation Inc تم تصميمة ليطير بشكل عمودي مثل الطائرات الهليكوبتر، ومن ثم يتحرك من الطائرات الصغيرة. ويصل حمولة التاكسي الطائر الي 455 كجم، ويمكنه حمل أربع أشخاص تقريباً.
علاوة علي ذلك فأن شركة تويوتا اليابانية هي أكبر مستثمر خارجي في شركة Joby المصنعة للتاكسي الطائر بحصة تصل الي 12٪ ، وتم توقيع اتفاقية طويلة الأمد بين الشركتين لتوفير مجموعة نقل الحركة وبعض المكونات من تويوتا .
وجدير بالذكر إن Tetsuo Ogawa رئيس قسم أمريكا الشمالية في تويوتا، سينضم إلى مجلس إدارة Joby خلال العام الجاري.