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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات تقدمها مرسيدس في مصر موديل 2023 .. الأولى بسعر مناسب

5 سيارات تقدمها مرسيدس
5 سيارات تقدمها مرسيدس في مصر

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الألمانية "مرسيدس"، العديد من السيارات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة الهاتشباك، أو السيدان، أو الرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى حزمة من التجهيزات الفنية والتقنية، ولعل من ارخص هذه الاصدارت هي B200 موديل 2023 والتي سنبدأ بها هذا الموضوع.

سعر مرسيدس E 200 موديل 2023 في مصر | صور

سعر مرسيدس C180 موديل 2023 في مصر .. صور

سعر مرسيدس CLA 200 موديل 2023 في مصر .. صور

سعر مرسيدس GLS موديل 2023 بالسوق المصري.. صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات تقدمها مرسيدس في مصر موديل 2023

5 سيارات تقدمها مرسيدس في مصر

1 – مرسيدس B200 موديل 2023 

 

تقدم السيارة مرسيدس B200 موديل 2023 بقيمة قدرها مليون و675 ألف جنيه، حيث يتم طرحها من خلال فئة واحدة، وبمحرك 1300 سي سي تيربو، 4 سلندر، يتمكن من ضخ 163 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات، مع سرعة قصوى تصل لـ 223 كم/ساعة.

5 سيارات تقدمها مرسيدس في مصر

2 – مرسيدس C180 موديل 2023 

 

تتراوح اسعار السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 بين 2,280,000 و 2,350,000 جنيه، وتضم السيارة محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يضخ قوة 156 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات اوتوماتيكي من 9 سرعات، وبهذه الامكانيات تصل السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.6 ثانية.

5 سيارات تقدمها مرسيدس في مصر

3 - مرسيدس C 200 موديل 2023 

 

يبلغ سعر السيارة مرسيدس C 200 موديل 2023 نحو 2,705,000 جنيه، وتتمتع هذه النسخة بمحرك تيربو 1500 سي سي "4 سلندر"، يتمكن من ضخ 204 حصانا، و 300 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع امكانية الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 7.3 ثانية، وناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات.

5 سيارات تقدمها مرسيدس في مصر

4 - مرسيدس E 300 موديل 2023 

 

تقدم السيارة مرسيدس E 300 موديل 2023 بسعر 3,950,000 جنيه، بينما تستمد قوتها من محرك 2000 سي سي تيربو، بقوة 258 حصانا، 4 سلندر، مع 370 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية من 8 سرعات، بالاضافة إلى إمكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 6.2 ثانية.

5 سيارات تقدمها مرسيدس في مصر

5 - مرسيدس GLE موديل 2023 

 

يبلغ سعر السيارة مرسيدس GLE موديل 2023 نحو 4,680,000 جنيه، وتعتمد في قدراتها الفنية على محرك 3000 سي سي تيربو، 6 سلندر، بقوة 367 حصانا، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي من 9 نقلات، ومدة تسارع تقدر بـ 5.7 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

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