لا مثيل لها.. أشهر السيارات الفارهة لعائلة الرئيس العراقي صدام حسين.. شاهد

امتلكت عائلة الرئيس الراحل صدام حسين العديد من السيارات الفارهة ، التي لم يكن لها مثيل، حيث أن العديد من السيارات تم إنتاجها بمواصفات خاصة له، بالإضافة الي امتلاك عائلته أيضا عدد من الطرازات الفريدة من نوعها .

عرفت حياة حياة الرئيس الراحل صدام حسين بالفخامة، ما جعل حسين وعائلته يمتلكون أكثر من 1200 سيارة فاخرة .

أبرز سيارات الرئيس صدام حسين



1- فيراري F40 موديل 1992

فيراري F40 موديل 1992 هي سيارة رياضية نادرة ومطلوبة للغاية، ولم ينتج منها سوي 900 سيارة منها فقط منهم سيارة صدام حسين، التي تم طلائها باللون الأسود وكانت تحتوي علي نوافذ مقاومة للرصاص.

فيراري F40 موديل 1992

بالإضافة الي أن ابنه عدي امتلك نسخة من سيارة فيراري F40 موديل 1992 النادرة وكانت باللون الأحمر .

2- لامبورجيني LM002 موديل 1986

سيارة لامبورجيني LM002 موديل 1986 تعمل بقوة الدفع الرباعي ، وتم تصميمها للاستخدام العسكري ، وقد تم طلاء LM002 الخاصة بصدام حسين باللون الأخضر وكان بها مدفع رشاش مثبت في الخلف.

سيارة لامبورجيني LM002 موديل 1986

بالإضافة إلى هذه السيارات القوية امتلك الرئيس الراحل صدام حسين عددًا من السيارات العملية، مثل سيارات مرسيدس بنز السيدان وشيفروليه سوبربان، ولكن تم تزويد تلك السيارات بمضادات للرصاص .

شيفروليه سوبربان

مجموعة سيارات صدام حسين كانت وسيلة للتباهي بمكانته وترهيب أعدائه، بالإضافة الي أنها كانت ترمز الي ثروته وسلطته، ولكن بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، تم تدمير العديد من سيارات صدام .

سيارة مرسيدس بنز السيدان

ومازال هناك عدد قليل من السيارات التي كانت يمتلكها صدام حسين، وهي الآن معروضة في المتاحف الدولية حول العالم، حيث تعرض سيارة فيراري F40 الخاصة بصدام حسين ي المتحف الوطني للتاريخ العسكري في بغداد.

قدرت مجموعة سيارات صدام حسين بـ 30 مليون دولار، لكن معظمها تعرض للتدمير أو النهب خلال غزو العراق عام 2003، وتم العثور على بعض السيارات مهجورة في الشوارع فيما اشتعلت النيران في بعضها أو فجرت بالقنابل.