أول صانع لـ سيارة بمحرك بخاري .. رحلة كارل بنز مؤسس مرسيدس

كارل فريدريش بنز مخترع محركات ألماني ومهندس سيارات ولد يوم 4 أبريل من عام 1929 ، حيث قام كارل بنز باختراع أول سيارة تعمل بالمحرك البخاري وأطلق عليها اسم " بنز باتنت موتورفاجن" وتم اختراعها عام 1885 كـ أول سيارة عملية.

كارل بنز أول من صنع سيارة تعمل بمحرك بخاري



حصلت سيارة بنز باتنت موتورفاجن علي براءة اختراع في 29 يناير من عام 1886، وكانت يطلق عليها اسم "دي آر بّي -37435"، عند تجربة السيارة التي كانت تعمل بالغاز كان من الصعب التحكم بها ، مما ادى الي اصطدام كارل بنز بجدار أثناء اختبارها، وتم بعد ذلك إجراء أول اختبار ناحج على الطرق السريع في أوائل صيف عام 1886.

كارل بنز أول من صنع سيارة تعمل بمحرك بخاري



كارل فريدريش عرف بانة أول مخترع سيارات يعتمد على البنزين كوقود ، بالإضافة الي أنه منشئ شركة مرسيدس بنز الرائدة في صناعة السيارات.

كارل بنز أول من صنع سيارة تعمل بمحرك بخاري

استطاع المخترع كارل بنز عام 1885 أن ينتج أول سيارة تجارية باسم موتورفاجن، وكانت سيارة تعمل بمحرك بنزين، وقد حصلت على براءة الاختراع في 29 يناير 1886.

كارل بنز أول من صنع سيارة تعمل بمحرك بخاري



كارل فريدريش استطاع أن يبيع أول سيارة باسم موتورفاجن عام 1888 وكان ذلك قبل أن يقوم أي مصنع آخر بـ إنتاج أي سيارة بأربع سنوات، حيث أنشئت السيارة من قبل شركة مرسيدس بنز بـ الاشتراك بين كارل بنز وديملر اللذين صمما أول سيارة وتم إطلاق اسم مرسيدس عليها تيمنا باسم كريمة ديملر التي كانت تدعى مرسيدس وﻻ علاقة لها بفولكس فاجن.