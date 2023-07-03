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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إطارات Uptis الخالية من الهواء تحصل على 50 براءة اختراع| شاهد

إطارات سيارات جديدة
إطارات سيارات جديدة خالية من الهواء

أعلنت شركة ميشلان للإطارات الشهيرة عن إمكانية إنتاجها لإطارات جديدة خالية من الهواء، لتعمل بدل الإطارات التقليدية التي تحتوي علي هواء، ومن هنا قامت شركة ميشلان بتقديم إطارات جديدة كليا لا تحتوي علي هواء .

إطارات سيارات جديدة خالية من الهواء 

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سيتم تقديم الإطارات الجديدة بالأسواق باسم "Uptis"، واسمها اختصار لنظام الإطار الفريد المضاد للتلف وللانثقاب .

إطارات سيارات جديدة خالية من الهواء 

وفي ذلك السياق أوضح مدير شركة ميشلان، برونو دي فيرودي قائلا ، : " إن إطار شركة شركة ميشلان الجديد ليس ابتكارا نطرحه في السوق لاختبار جوانبه الفنية فحسب، بل إنه إطار لا يوجد فيه أية صيانة أو ثقوب فضلا عن أنه إنتاج حقيقي والوحيد في العالم، إذ لا يوجد إطار في العالم يحل محل هذا الإطار بالسوق" .

إطارات سيارات جديدة خالية من الهواء 

تم صناعة  إطارات "Uptis" الفارغة من الهواء من أضلاع ملتصقة بحافة من الألومنيوم، ومن الجهة الخارجية تعتبر إطارات عادية، وقد حصلت الإطارات الجديدة علي  50 براءة اختراع.

إطارات Uptis Uptis الفارغة من الهوا شركة ميشلان المضاد للتلف باسم Uptis

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