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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سبب توقف مرسيدس عن إنتاج G-500 | تفاصيل

مرسيدس G 500 Final
مرسيدس G 500 Final Edition

ستصدر شركة السيارات الألمانية مرسيدس سياراتها الأخيرة من G 500، والتي سينتهي بها إنتاج تلك المجموعة من سيارات مرسيدس ، وتم اطلاق اسم مرسيدس  G 500  Final Edition والتي تحتوي علي محرك 8 سلندر .

مرسيدس  G 500  Final Edition

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مقصورة مرسيدس  G 500  Final Edition


ولكن من التغيرات البارزة التي ستتم علي الإصدار الأخير هو استبدال محركها القياسي المكون من 6 سلندر ، بمحرك 8 سلندر لزيادة قوة السيارة، وسيتم توافر سيارة مرسيدس  Final Edition بعدة ألوان منها الأبيض و الأسود و الأخضر.

- تجهيزات مرسيدس  G 500  Final Edition

مرسيدس  G 500  Final Edition

زودت سيارة مرسيدس  G 500  Final Edition  النهائية بالعديد من المميزات التكنلوجية المتطورة منها، أرضيات أخشاب فاخرة، وعجلات AMG خاصة مقاس 20 بوصة، ونظام صوتي فائق، ومجموعة عوادم خلفية رياضية، وكشافات أمامية خاصة، وفتحة سقف، ونظام تدفئة.

مرسيدس  G 500  Final Edition

والجدير بالذكر أن سيارة مرسيدس  G 500  Final Edition سينتج منها 1000 سيارة فقط ، وذلك لإنهاء إنتاج سلسلة سيارات مرسيدس  G-500 .

- محرك مرسيدس  G 500  Final Edition

مرسيدس  G 500  Final Edition

ستستمد مرسيدس  G 500  Final Edition  الجديدة قوتها من محرك  8 سلندر ، وينتج ذلك المحرك قوة تصل الي 585 حصان، وتخرج عزم أقصي للدوران 850 نيوتن/متر .

السيارات الألمانية مرسيدس مرسيدس G 500 G 500 Final Edition مرسيدس G 500 Final Edition

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