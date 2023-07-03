سبب توقف مرسيدس عن إنتاج G-500 | تفاصيل

ستصدر شركة السيارات الألمانية مرسيدس سياراتها الأخيرة من G 500، والتي سينتهي بها إنتاج تلك المجموعة من سيارات مرسيدس ، وتم اطلاق اسم مرسيدس G 500 Final Edition والتي تحتوي علي محرك 8 سلندر .

مرسيدس G 500 Final Edition

مقصورة مرسيدس G 500 Final Edition



ولكن من التغيرات البارزة التي ستتم علي الإصدار الأخير هو استبدال محركها القياسي المكون من 6 سلندر ، بمحرك 8 سلندر لزيادة قوة السيارة، وسيتم توافر سيارة مرسيدس Final Edition بعدة ألوان منها الأبيض و الأسود و الأخضر.

- تجهيزات مرسيدس G 500 Final Edition

مرسيدس G 500 Final Edition

زودت سيارة مرسيدس G 500 Final Edition النهائية بالعديد من المميزات التكنلوجية المتطورة منها، أرضيات أخشاب فاخرة، وعجلات AMG خاصة مقاس 20 بوصة، ونظام صوتي فائق، ومجموعة عوادم خلفية رياضية، وكشافات أمامية خاصة، وفتحة سقف، ونظام تدفئة.

مرسيدس G 500 Final Edition

والجدير بالذكر أن سيارة مرسيدس G 500 Final Edition سينتج منها 1000 سيارة فقط ، وذلك لإنهاء إنتاج سلسلة سيارات مرسيدس G-500 .

- محرك مرسيدس G 500 Final Edition

مرسيدس G 500 Final Edition

ستستمد مرسيدس G 500 Final Edition الجديدة قوتها من محرك 8 سلندر ، وينتج ذلك المحرك قوة تصل الي 585 حصان، وتخرج عزم أقصي للدوران 850 نيوتن/متر .