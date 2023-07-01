سعر مرسيدس GLE موديل 2023 بمصر| صور

يقدم الصانع الألماني في سوق السيارات المحلي المصري عدد غير محود من سيارات مرسيدس الجديدة موديل 2023، وذلك بسبب أهمية سوق السيارات المصري بالمنطقة ، وذلك ما يؤدي شركة مرسيدس الي توافر عدد كبير من مختلف فئاتها بمصر لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات مميزة، ومتطورة من الصانع الألماني .

مرسيدس GLE الـ SUV الجديدة موديل 2023

من ضمن تلك السيارات مرسيدس GLE موديل 2023، وتنتمي GLE الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات :

مرسيدس GLE الـ SUV الجديدة موديل 2023

-محرك مرسيدس GLE الـ SUV

تنتج سيارة مرسيدس GLE الـ SUV الجديدة عزم دوران يصل الي 500 نيوتن/متر، وتحتاج الي 8.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات، وتمتلك محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 5.7 ثانية، وتخرج قوة 367 حصان، وتصل سرعة مرسيدس GLE موديل 2023 القصوى الي 250 كم/ساعة .

-مواصفات مرسيدس GLE الجديدة

مرسيدس GLE الـ SUV الجديدة موديل 2023

زودت مرسيدس GLE موديل 2023 الـ SUV الجديدة بالعديد من المميزات التكنلوجية المتطورة منها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وAUX، وUSB، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي، وبلوتوث، ومصابيح ضباب أمامية، وقفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفية، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك، و GPS.

مقصورة مرسيدس GLE الـ SUV الجديدة موديل 2023

بالإضافة الي أن مرسيدس GLE الـ SUV الجديدة تمتلك أيضا، مثبت سرعة، وناقل سرعات بجوار عجلة القيادة، ومقاعد كهربائية، وإنذار ضد السرقة، ونظام قفل الأبواب باللمس، وتكييف هواء أوتوماتيك ثنائي السرعات، وباور ستيرنج، ونظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، وكراسي كهربائية، ومرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، وفرش مقاعد من الجلد، وشاشة تعمل باللمس .

-سعر مرسيدس GLE الـ SUV

مرسيدس GLE الـ SUV الجديدة موديل 2023

تتوافر سيارة مرسيدس GLE الـ SUV موديل 2023 الجديدة داخل سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 680 ألف جنيه، وهي متوافرة بفئة واحدة فقط .