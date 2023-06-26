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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار مرسيدس GLC Coupe الـ SUV الجديدة | صور

مرسيدس GLC Coupe
مرسيدس GLC Coupe الـ SUV الجديدة

كشفت  شركة مرسيدس الألمانية عن طرازها الجديد مرسيدس  GLC Coupe الجديدة ، حيث تنتمي  GLC Coupe الجديدة الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، جاءت سيارة  مرسيدس  GLC Coupe لتنافس سيارات مثل سيار أودي Q5 Sportback، وبي إم دبليو X4.

مرسيدس  GLC Coupe الـ SUV الجديدة

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مقصورة مرسيدس  GLC Coupe الـ SUV الجديدة

مواصفات مرسيدس  GLC Coupe

سيارة مرسيدس  GLC Coupe الـ SUV الجديدة

زودت سيارة مرسيدس  GLC Coupe الـ SUV الجديدة بخطوط تصميمية رياضية ، بالإضافة الي أنها مصنوعة من مواد عملية واعتمادية جدا، وتأتي مرسيدس  GLC Coupe بصندوق خلفي يصل سعته الي 545 لتر، بالإضافة الي احتوائها علي العديد من المميزات التكنلوجية الحديثة، ويتوافر بها العديد من الأنظمة المساعدة للسائق وعوامل أمان متقدمة لحماية السائق والركاب عند الاصطدام المفاجئ .

محرك مرسيدس  GLC Coupe

مرسيدس  GLC Coupe الـ SUV الجديدة

تستمد سيارة مرسيدس  GLC Coupe الـ SUV الجديدة قوتها من محركات  بنزين وديزل وهجين،، ويمكن لسيارة GLC Coupe أن تقوم بقطع مسافة سير تصل الي 150 كيلووات، أي ما يعادل 204 حصان، أو يمكنها أن تخرج قوة 280 كيلووات، أي ما يعادل 381 حصان.

سعر  مرسيدس  GLC Coupe

مرسيدس  GLC Coupe الـ SUV الجديدة

ستطلق شركة مرسيدس سيارتها  GLC Coupe الجديدة بسعر 62.594 ألف يورو، أي ما يعادل 2 مليون و100 ألف جنيه مصري .

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