أسعار مرسيدس GLC Coupe الـ SUV الجديدة | صور

كشفت شركة مرسيدس الألمانية عن طرازها الجديد مرسيدس GLC Coupe الجديدة ، حيث تنتمي GLC Coupe الجديدة الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، جاءت سيارة مرسيدس GLC Coupe لتنافس سيارات مثل سيار أودي Q5 Sportback، وبي إم دبليو X4.

مرسيدس GLC Coupe الـ SUV الجديدة

مقصورة مرسيدس GLC Coupe الـ SUV الجديدة

مواصفات مرسيدس GLC Coupe

سيارة مرسيدس GLC Coupe الـ SUV الجديدة

زودت سيارة مرسيدس GLC Coupe الـ SUV الجديدة بخطوط تصميمية رياضية ، بالإضافة الي أنها مصنوعة من مواد عملية واعتمادية جدا، وتأتي مرسيدس GLC Coupe بصندوق خلفي يصل سعته الي 545 لتر، بالإضافة الي احتوائها علي العديد من المميزات التكنلوجية الحديثة، ويتوافر بها العديد من الأنظمة المساعدة للسائق وعوامل أمان متقدمة لحماية السائق والركاب عند الاصطدام المفاجئ .

محرك مرسيدس GLC Coupe

مرسيدس GLC Coupe الـ SUV الجديدة

تستمد سيارة مرسيدس GLC Coupe الـ SUV الجديدة قوتها من محركات بنزين وديزل وهجين،، ويمكن لسيارة GLC Coupe أن تقوم بقطع مسافة سير تصل الي 150 كيلووات، أي ما يعادل 204 حصان، أو يمكنها أن تخرج قوة 280 كيلووات، أي ما يعادل 381 حصان.

سعر مرسيدس GLC Coupe

مرسيدس GLC Coupe الـ SUV الجديدة

ستطلق شركة مرسيدس سيارتها GLC Coupe الجديدة بسعر 62.594 ألف يورو، أي ما يعادل 2 مليون و100 ألف جنيه مصري .