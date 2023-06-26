"هاي مرسيدس".. بتكلم العربية وهي بترد عليك | تفاصيل

تطورات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي جعلت البشر والآلات أكثر ترابطا وتشابكا ببعضهم البعض، والآن أصبح بمقدور أصحاب سيارات مرسيدس المتطورة، أن يقوموا بالتحدث مع سيارة مرسيدس وتقوم بالرد على أسئلتهم ، وذلك يحدث من خلال تطبيق المحادثة المعتمد على الذكاء الاصطناعي وما يطلق علية اسم " شات جي.بي.تي"، وهو نظام جديد عبارة عن مساعد رقمي صوتي لسيارة مرسيدس ويتم التفاعل معه بالبدء بالقول "هاي مرسيدس".

تطبيق المحادثات" هاي مرسيدس" المعتمد على الذكاء الاصطناعي

تطبيق المحاثة شات جي بي تي من مرسيدس الذى يطلق علية " هاي مرسيدس "، هو الذي وضع معايير المساعد الصوتي الرقمي في صناعة السيارات من خلال تقديم أحدث المعلومات الفورية عن حالة الطقس، و نتائج المباريات للسائق أثناء القيادة، وتم تطويره الآن من خلال إضافة " شات جي بي تي " الذى سيجعل السيارة اكثر تفاعلا مع سائقها .

تطبيق المحادثات" هاي مرسيدس" المعتمد على الذكاء الاصطناعي

حصل مالكو سيارات مرسيدس في الولايات المتحدة على فرصة تجربة نظام المساعد الصوتي لمدة 3 شهور ، كما أن النظام الجديد لا يقبل الأوامر الصوتية الحية فقط، وإنما يستطيع إجراء محادثة حية مع السائق ومباشرة.

تطبيق المحادثات" هاي مرسيدس" المعتمد على الذكاء الاصطناعي

علاوة علي ذلك أكد المشاركين في تجربة مرسيدس أن البرنامج الجديد يستجيب لجميع محادثاتهم ، ويعطيهم إجابات اكثر شمولا عن الأشياء التي قاموا بسؤال " هاي مرسيدس " عنها، وقاموا من المساعد بتحديد مكان يتجهون إليه أو يطلبون منه اقتراح وجبة للعشاء جديدة أو الإجابة على سؤال معقد، ويحصلون علي الإجابة في حين تظل أيديهم على عجلة القيادة وعيونهم على الطريق.

تطبيق المحادثات" هاي مرسيدس" المعتمد على الذكاء الاصطناعي

والجيدر بالذكر أن شركة مرسيدس ستقوم بجمع بيانات تجربة اختبار نظام المساعد الرقمي الصوتي الجديدة وتخزينها لتحليل هذه البيانات والوصول إلى أفضل الاستنتاجات مع المستخدمين الجدد للبرنامج بعد التحديث .