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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

على أرض الواقع.. منزل فائق الفخامة بـ 8 عجلات سعره 58 مليون جنيه|شاهد

منزل باسم SOD Peak
منزل باسم SOD Peak 8x6 متحرك من سيارة مرسيدس أروكس

تقع شركة Stone Offroad Design الألمانية المتخصصة في بناء المنازل المتنقلة في  جنوب ميونيخ، حيث أعلنت الشركة الألمانية عن تحويل سيارة مرسيدس أروكس Arocs  إلى منزل متنقل مميز، ويحتوي علي تكنولوجيات تجعله فائق الفخامة .

منزل باسم SOD Peak 8x6 متحرك من سيارة مرسيدس أروكس Arocs

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منزل باسم SOD Peak 8x6 متحرك من سيارة مرسيدس أروكس Arocs

ستقدم السيارة المتنقل من مرسيدس أروكس Arocs  باسم  SOD Peak 8x6 ، وهي واحدة من أفخم السيارات الترفيهية، وذلك بفضل امتلاكها علي العديد من التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى قوة أداء محركها.

محرك SOD Peak 8x6

منزل باسم SOD Peak 8x6 متحرك من سيارة مرسيدس أروكس Arocs

تحصل سيارة  SOD Peak 8x6  المتنقلة علي قوتها من بطارية سعة 18 كيلوواط /ساعة، ومحرك ديزل 6 سلندر ينتج قوة قوة 530 حصان، وبها أيضا محرك أقوي ينتج قوة 625 حصان، وعزم دوران 2200 نيوتن/متر.

مواصفات SOD Peak 8x6

مقصورة منزل باسم SOD Peak 8x6 متحرك من سيارة مرسيدس أروكس Arocs

سيارة  SOD Peak 8x6 عبارة عن منزل متحرك يقف ويتحرك علي عجلات، وتحتوي علي سرير مزدوج كبير، ومساحة كبيرة للمعيشة، بالإضافة إلى سريرين مفردين قابلين للطي، ومطبخ صغير، ومنطقة لتناول الطعام، وخزائن في القسم العلوي من السيارة، وحمام من رخام باللون الأبيض.

منزل باسم SOD Peak 8x6 متحرك من سيارة مرسيدس أروكس Arocs

زودت سيارة SOD Peak 8x6 المتنقلة بنظام شمسي على الأسطح بسعة 1.6 كيلووات، ومولد بقوة 150 أمبير لضمان الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، وخزان مياه عذبة سعة 1000 لتر، وغلاية ماء سعة 16 لتر، وتكيف هواء منفصل، وسخان ديزل، وتدفئة أرضية عندما تكون السيارة بوضع الثبات، ومقعد سائق مجهز بخاصية التدليك، ونظام تعليق هوائي، وكاميرا، وحساسات للتوقف .

سعر منزل SOD Peak 8x6

منزل باسم SOD Peak 8x6 متحرك من سيارة مرسيدس أروكس Arocs

سيبدأ سعر منزل SOD Peak 8x6 المتحرك من مليون و857 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 58 مليون جنيه مصري تقريباً.

SOD Peak 8x6 محرك SOD Peak 8x6 سيارة SOD Peak 8x6 أروكس Arocs مرسيدس أروكس شركة Stone Offroad Design Stone Offroad Design الألمانية جنوب ميونيخ

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