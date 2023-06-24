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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات عائلية بسعر يبدأ من 480 ألف جنيه .. فئة الـ 7 مقاعد

5 سيارات عائلية
5 سيارات عائلية

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات العائلية، والتي تحتوي على 7 مقاعد، حيث تتنوع هذه الفئة بين علامة تجارية وأخرى، بالإضافة إلى اختلاف التجهيزات الداخلية والخارجية، والقدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع بلد المنشأ أيضا.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات عائلية بسعر يبدأ من 480 ألف جنيه

 5 سيارات عائلية

1 - دفسك 330S

 

تأتي السيارة دفسك 330S بسعر يبدأ من 480 ألف جنيه حتى 570 ألف جنيه، وتعتمد هذه السيارة على ناقل سرعات مانيوال لجميع الفئات، بينما تستخدم محرك 1250 سي سي "4 سلندر"، بقوة 95 حصانا، بالإضافة إلى محرك اخر سعة 1500 سي سي، ينتج 115 حصانا.

 5 سيارات عائلية

2 - ميتسوبيشي اكسابندر 

 

تعتبر السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 واحدة من ابرز سيارات الصانع الياباني داخل السوق المصري، حيث يتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 860 ألف جنيه وحتى 910 آلاف جنيه، وتأتي هذه السيارة بمحرك 1500 سي سي، بقوة 104 أحصنة، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك من 4 نقلات، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13.8 ثانية.

 5 سيارات عائلية

3 - شيري تيجو 8 برو 

 

تنطلق السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ مليون و35 ألف جنيه، حيث تعتمد على محرك تيربو سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، يتمكن من أنتاج 197 حصانا، و 290 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 7 سرعات طراز DSG.

 5 سيارات عائلية

4 - تويوتا روميون 

 

يبلغ سعر السيارة تويوتا روميون 2023 نحو 575 ألف جنيه، وتقدم بمحرك 1500 سي سي، بقوة 103 أحصنة، و 138 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 4 نقلات، بالإضافة إلى زمن تسارع يقدر بـ 13.5 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

 5 سيارات عائلية

5 - شيفروليه كابتيفا 

 

تقدم السيارة شيفروليه كابتيفا صاحبة الـ 7 مقاعد بسعر مليون و109 آلاف و990 جنيها، وتأتي بقدرات فنية تتمثل في محرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، بقوة 148 حصانا، و 230 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، إضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي CVT دفع أمامي.

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