أرخص 5 سيارات صينية جديدة بالسوق المصري .. صور

يقدم الصانع الصيني الكثير من السيارات داخل السوق المصري، واتي تتنوع بحسب التجهيزات الداخلية بحسب كل علامة تجارية، إضافة إلى القدرات الفنية، والتصميم الخارجي أيضا سواء من فئة السيدان، أو الكروس أوفر، أو الرياضية SUV.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات صينية جديدة بالسوق المصري

ارخص 5 سيارات صينية جديدة بالسوق المصري

1 - بي واي دي F3

تقدم السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 بسعر يتراوح بين 420 ألف جنيه، و 480 ألف جنيه، حيث يتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات تتضمن محرك رباعي الاسطوانات، بقوة 108 حصانا، و 145 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة من 5 سرعات "مانيوال"، واخر أوتوماتيكي الاداء، مع تقنية الدفع الامامي لجميع الفئات.

ارخص 5 سيارات صينية جديدة بالسوق المصري

2 - شيري اريزو 5

تبدأ الاسعار الرسمية للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 من 440 ألف جنيه للفئة الاولى والتي تستخدم ناقل سرعات مانيوال من 5 سرعات، بينما تقدم الفئة الثانية "أوتوماتيك" بسعر 485 ألف جنيه، وبسعر يبلغ 510 ألف جنيه للفئة الثالثة والتي تقدم بناقل حركة أوتوماتيكي ايضا، مع محرك بقوة 114 حصانا، سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، و 141 نيوتن/متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، مع مدة تسارع تقدر بـ 11.5 ثانية من 0 لـ 100 كم.

ارخص 5 سيارات صينية جديدة بالسوق المصري

3 – بي واي دي L3

طرحت السيارة بي واي دي L3 موديل 2023 من خلال فئة واحدة بسعر 430 ألف جنيه، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، مع عزم دوران 145 نيوتن/متر، وقوة إجمالية بلغت 108 حصانا، سعة 1500 سي سي، وناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات "دفع أمامي"، وسرعة قصوى تصل إلى 170 كم/ساعة.

ارخص 5 سيارات صينية جديدة بالسوق المصري

4 - جاك JS3

تنتمي السيارة جاك JS3 إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، وتقدم بسعر 719.900 جنيه، مع محرك رباعي الاسطوانات، بقوة 118 حصانا، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 1600 سي سي، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك "دفع أمامي"، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر/ساعة، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.5 لتر لكل 100 كم.

ارخص 5 سيارات صينية جديدة بالسوق المصري

5 - شانجان ايدو

يصل سعر السيارة شانجان ايدو إلى 410 ألف جنيه، وتقدم بمحرك 1600 سي سي، رباعي الاسطوانات، مع 160 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات "دفع أمامي"، مع قوة اجمالية للمحرك بلغت 125 حصانا، و 160 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.