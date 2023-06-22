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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحت 300 ألف جنيه| سيارات للبيع بحالة الزيرو ..صور

سيارات بحالة الزيرو
سيارات بحالة الزيرو

اتجه المواطنون المصريون الآن إلي سوق السيارات المستعملة بعد زيادة سعر السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير مسبوق ، وذلك أدي الي تحول المواطنين إلي شراء السيارات المستعملة من أجل الحفاظ علي قيمة أموالهم، باعتبار أن السيارات من السلع التي تحتفظ بقيمتها، وبالتالي يتوافر بداخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة المناسبة لجميع المواطنين .

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يعرض موقع صدى البلد الاخباري قائمة بـ 5 سيارات مستعملة بحالة الزيرو للبيع بسوق المستعمل المصري :

1- هيونداي اكسنت

زودت سيارة هيونداي اكسنت السيدان بناقل حركة مانيوال، وعرضت للبيع باللون الأخضر وتمكنت سيارة هيونداي اكسنت موديل 1999 من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها رخصة سارية لمدة عام ونصف، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

هيونداي اكسنت موديل 1999 السيدان

يبلغ سعر سيارة هيونداي اكسنت موديل 1999 السيدان بداخل سوق السيارات المستعمل المصري 145 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- رينو ميجان

تعرض سيارة رينو ميجان موديل 2006 للبيع باللون الأخضر، وتحتوي علي محرك سعة 1600 سي سي، وتصل قوة المحرك الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت رينو ميجان من قطع مسافة تصل الي 180 كم/ساعة، بها رخصة سارية حتي شهر 12 القادم من العام الجاري 2023، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها دهانات خارجية بسيطة .

رينو ميجان موديل 2006

سعر سيارة رينو ميجان موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل 230 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- رينو سانديرو

تستمد سيارة رينو سانديرو الهاتشباك قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، مكن السيارة من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، وتستخدم ناقل حركة مانيوال ، ويوجد بالسيارة رخصة سارية لمدة عامين، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها دهانات خارجية .

 رينو سانديرو موديل 2012 الهاتشباك

تتواجد سيارة رينو سانديرو موديل 2012 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 235 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

4- بيجو 307

تمكنت سيارة بيجو 307 موديل 2005 من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، بفضل احتوائها علي محرك سعة 1500 سي سي، وتعرض سيارة بيجو 307 للبيع باللون الكحلي ، ومزودة بعلبة تروس أوتوماتيك، ووبها رخصة سارية لمدة عام ، ويوجد بها دهانات خارجية .

 بيجو 307 موديل 2005

تأتي سيارة بيجو 307 موديل 2005 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 280 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

5- نيسان صني

تنتمي سيارة نيسان صني موديل 2009 الي فئة السيارات السيدان، وتملك محرك سعة 1600 سي سي، وتعرض للبيع باللون الأسود، وتصل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت سيارة نيسان صني من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

نيسان صني السيدان موديل 2009

تتوافر سيارة نيسان صني السيدان موديل 2009 داخل سوق السيارات المصري بسعر 290 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداى اكسنت رينو ميجان رينو سانديرو بيجو 307 نيسان صني

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