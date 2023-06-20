عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

طائرة بـ 4 عجلات.. مواصفات رينو رافال الـ SUV-D الاقتصادية| صور

رينو رافال الهجين
رينو رافال الهجين الجديدة

أعلنت شركة رينو الفرنسية عن طرازها الجديد الذى صنع من اجل المنافسة بقوة في قطاع السيارات فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، واطلق علي السيارة الجديدة اسم رينو رافال .

رينو رافال الهجين الجديدة 

السعر الأخير لـ رينو لوجان بالسوق المصرى .. اعرف بكام

شبيهة رينو .. ميتسوبيشي تكشف عن كولت 2024 الجديدة

بالإضافة الي أن رينو أنتجت أيضا سيارة رينو أركانا لتنافس في سوق السيارات الفاخرة، بجانب سيارة رينو رافال  الـSUV-D الاقتصادية الجديدة .

رينو رافال الهجين الجديدة 

سميت رينو رافال الجديدة علي اسم الطائرة الفرنسية رافال التاريخية التي حلقت في السماء عام 1934 بسرعة بلغت نحو 443 كم/ساعه.

مقصورة رينو رافال

مقصورة رينو رافال الهجين الجديدة 

تمتلك رينو رافال الجديدة سقف بانورامي ويمكن للسائق التحكم في درجة شفافيته، وعدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 12 بوصة تدعم Android Auto وApple CarPlay، وشاشة مقاس 9.3 بوصة لعرض المعلومات على الزجاج الأمامي.

محرك رينو رافال

رينو رافال الهجين الجديدة 

تحصل سيارة رينو رافال الهجين الجديدة علي قوتها من محرك 3 سلندر تيربو، بجانب محركين كهربائيين، ينتجوا مجتمعين قوة تصل الي 200 حصان، وعزم دوران يصل الي 410 نيوتن/متر، وتمتلك مجموعة نقل حركة E-Tech 4x4.

رينو رافال رينو الفرنسية رافال التاريخية الطائرة الفرنسية رافال مواصفات رينو رافال مميزات رينو رافال سعر ومواصفات رينو رافال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقابل 93 مليون جنيه.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

بعد المماطلة.. قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

إجازة العيد و30 يونيو.. الحكومة تمنح موظفيها 7 أيام| كم للقطاع الخاص؟

أحمد حسن يعلن راتب عمر السومة في الموسم الواحد

نزل لأدنى مستوى.. تراجع حاد في أسعار الذهب اليوم |عيار 21 مفاجأة

مفاجأة سارة من البنك الدولي بشأن تحويلات المصريين.. ماذا قال؟

مفاجآت وتفاصيل جديدة.. ماذا قالت المحامية المتهمة بقضية طبيب الساحل؟

قرار جمهوري عاجل بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات

موضوعات متعلقة

سعر كيا XCeed الهاتشباك الجديدة بمصر| صور

لتجنب الإصلاحات.. نصائح للحفاظ على سيارتك| تعرف عليها

تيبو السيدان 2023 بـ 800 ألف جنيه| صور

بمواصفات ألمانية.. فيكترا أوتوماتيك بـ 60 ألف جنيه| صور

2 مليون جنيه.. قائمة بأبرز 5 سيارات SUV فاخرة 2023 بمصر| صور

بايك وشيري| 5 سيارات صينية 2023 أقل من 1.5 مليون جنيه

شاهد.. كيا K5 موديل 2024 بتحديثات جديدة بالسعودية

تنافس فورد وهيونداي| تعرف على تويوتا ستاوت الصغيرة .. صور

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن: المجتمع المدني يشكل أحد المقومات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة

مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 4 أخرين في هجوم على شمال رام الله

النائب محمد أبوالعينين يشارك في جلسة السياسات الصناعية بالحوار الوطني

القباج: المجتمع المدني يشكل أحد المقومات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة

تسريب جديد يكشف قائمة أسعار ساعات سامسونج Galaxy Watch 6

حصد ملايين المشاهدات.. شاهد سائق ينجو بأعجوبة من تحت سيارته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمن يعانون من السمنة.. مشروب سحري يساعدك على خسارة الوزن بفاعلية

أحذر من هذه العلامات فإنها تشير بالإصابة بمرض السكري.. العطش أبرزها

صديقة للبيئة| ناسا وبوينج يطوران طائرة تخفض الانبعاثات الضارة وهذه تكلفتها

دراسة صادمة .. حقائق غير متوقعة عن الكلور في الماء

فيديو

موجة خسائر تضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار |تغطية خاصة

مش حتصدق.. نجمات سينما تعرضن للخيانة الزوجية/ فيديو جراف

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

اﻟﻤﺰﻳﺪ