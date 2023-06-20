طائرة بـ 4 عجلات.. مواصفات رينو رافال الـ SUV-D الاقتصادية| صور

أعلنت شركة رينو الفرنسية عن طرازها الجديد الذى صنع من اجل المنافسة بقوة في قطاع السيارات فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، واطلق علي السيارة الجديدة اسم رينو رافال .

رينو رافال الهجين الجديدة

بالإضافة الي أن رينو أنتجت أيضا سيارة رينو أركانا لتنافس في سوق السيارات الفاخرة، بجانب سيارة رينو رافال الـSUV-D الاقتصادية الجديدة .

رينو رافال الهجين الجديدة

سميت رينو رافال الجديدة علي اسم الطائرة الفرنسية رافال التاريخية التي حلقت في السماء عام 1934 بسرعة بلغت نحو 443 كم/ساعه.

مقصورة رينو رافال

مقصورة رينو رافال الهجين الجديدة

تمتلك رينو رافال الجديدة سقف بانورامي ويمكن للسائق التحكم في درجة شفافيته، وعدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 12 بوصة تدعم Android Auto وApple CarPlay، وشاشة مقاس 9.3 بوصة لعرض المعلومات على الزجاج الأمامي.

محرك رينو رافال

رينو رافال الهجين الجديدة

تحصل سيارة رينو رافال الهجين الجديدة علي قوتها من محرك 3 سلندر تيربو، بجانب محركين كهربائيين، ينتجوا مجتمعين قوة تصل الي 200 حصان، وعزم دوران يصل الي 410 نيوتن/متر، وتمتلك مجموعة نقل حركة E-Tech 4x4.