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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شبيهة رينو .. ميتسوبيشي تكشف عن كولت 2024 الجديدة

ميتسوبيشي كولت موديل
ميتسوبيشي كولت موديل 2024

أعلنت ميتسوبيشي عن تدشين سيارة كولت الجديدة المبنية على رينو كليو ، بعد طرحها سبتمر الماضى  سيارة ASX المبنية على رينو كابتور ، وتنوي الشركة تجميع سيارتها الصغيرة في مصنعها التركي وتوفيرها في السوق الأوروبي بشكل رئيسي .

ميتسوبيشي كولت موديل 2024

و استلمت السيارة ميتسوبيشي كولت موديل 2024 الجديدة ، بعض التحديثات الجمالية للشبك والمصدات والمصابيح ولكن يمكن اعتبارها نفس سيارة رينو كليو، بنفس التصميم الداخلي بدون أي تغييرات باستثناء الشعار.

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وتشارك ميتسوبيشي كولت الجديدة نفس المحركات مع رينو كليو وداسيا سانديرو، والتي تشمل محرك 1.0 لتر 3 سلندر بنزين بالتنفس الطبيعي بقوة 66 حصان وعزم دوران 95 نيوتن متر، ومحرك 1.0 لتر تيربو بقوة 90 حصان وعزم دوران 160 نيوتن متر.

ميتسوبيشي كولت موديل 2024

وتضم اعلى فئة من السيارة محرك 1.6 لتر هايبرد بالتنفس الطبيعي بقوة إجمالية 141 حصان، وتتسارع السيارة من السكون إلى 100 كم\س في 9.3 ثانية، مقارنة بـ 12.2 ثانية لنسخة محرك 1.0 لتر تيربو ، و بناقل حركة يدوي 5 سرعات للفئات الأساسية أو ناقل 6 سرعات لفئة التيربو، مع توافر ناقل أوتوماتيكي للمحرك الهجين .

ميتسوبيشي كولت موديل 2024

وتضم السيارة ميتسوبيشي كولت موديل 2024 الجديدة عجلات بحجم ما بين 15 و17 إنش ، و شاشة لمسية 7 إنش وأخرى 9.3 إنش حسب الفئة، وتدعم الشاحن اللاسلكي للجوال، ونظام سمعي Bose بـ 9 مكبرات صوت، ولوحة عدادات رقمية 7 أو 10 إنش حسب اختيار العميل، وعدد كبير من أحدث أنظمة السلامة ومساعدة السائق بما يشمل كاميرات 360 درجة لمراقبة محيط السيارة بدقة.

ميتسوبيشي كولت موديل 2024

والجدير بالذكر ان شركة ميتسوبيشي، قد اعلنت عن خطط لبيع موديلات جديدة مبنية على رينو كابتور وكليو، بنفس مواصفات السيارات الفرنسية ولكن بشعار مختلف بداية من عام 2020 ، وستبدأ الشركة بإنتاج سيارة كولت الجديدة كلياً في سبتمبر القادم مع طرحها في السوق الأوروبي خلال الخريف.

ميتسوبيشي كولت موديل 2024
ميتسوبيشي كولت موديل 2024
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