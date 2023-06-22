5 سيارات رياضية لم تصل للمليون .. الحق اشتري

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات الرياضية، والتي لم تتخطى حاجز المليون جنيه حتى الان، على الرغم من الزيادات السعرية الرسمية المتكررة، ومن جانب اخر تحطى هذه الفئة على شعبية كبيرة نسبة إلى ارتفاعها المناسب، ومساحتها الداخلية الرحبة، إلى جانب التقنيات الخاصة بكل فئة وعلامة تجارية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بـ 5 سيارات رياضية لم تصل للمليون في السوق المحلي.

5 سيارات رياضية لم تصل للمليون

1 - شيري تيجو 7

تقدم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 من خلال فئتين الاولى بسعر 705,000 جنيه، والثانية بسعر 765,000 جنيه، مع قدرات فنية تتضمن محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بقدرة 145 حصانا، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك من 6 نقلات، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة.

5 سيارات رياضية لم تصل للمليون

2 - ام جي ZS

يصل سعر السيارة ام جي ZS إلى 809,990 جنيه، بينما تقدم الفئة الاولى من 749,990 جنيه، حتى 799,990 جنيه للفئة الثالثة، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية نحو 784,990 جنيه، وتعتمد السيارة على محرك 1500 سي سي، بقوة 119 حصان، بالاضافة إلى 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك من 4 نقلات، وبهذه القدرات الفنية تصل السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة قدرها 10.9 ثانية.

5 سيارات رياضية لم تصل للمليون

3 - رينو داستر

تقدم السيارة رينو داستر موديل 2023 بسعر 880,000 جنيه للفئة H1، بينما يصل سعر الفئة H3 عالية التجهيزات إلى 950 ألف جنيه، وتعتمد الفئات المطروحة على محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك، بالاضافة إلى القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/س خلال 12 ثانية.

5 سيارات رياضية لم تصل للمليون

4 - سوزوكي فيتارا

تعتمد السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2023 على محرك 1600 سي سي، ينتج 120 حصانا، و 156 نيوتن/متر، 4 سلندر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات، بالاضافة إلى امكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في فترة زمنية مدتها 13 ثانية، وتقدم السيارة محليًا عبر فئتين بسعر يبدأ من 899,900 جنيه إلى 909,900 جنيه.

5 سيارات رياضية لم تصل للمليون

5 - بايك X3

تبدأ اسعار السيارة بايك X3 موديل 2023 من 669,000 جنيه للفئة الاولى COMFORT، بينما يصل سعر الفئة الثانية LUXURY إلى 769,000 جنيه، وتعمل جميع الفئات بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يتمكن من ضخ 116 حصانا، و 148 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات "دفع أمامي".