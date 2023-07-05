مفاجأة لطلاب الثانوية العامة|5000 طالب "قفلوا" امتحان الكيمياء 2023 رغم الشكاوى

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المؤشرات الخاصة بتصحيح امتحان الكيمياء 2023 الذي شكى منه طلاب الثانوية العامة 2023 مبشرة.
وقال وزير التربية والتعليم : ان تصحيح امتحان الكيمياء 2023 لطلاب الثانوية العامة 2023 ، كشف عن حصول عدد من الطلاب على الدرجات النهائية، مشيرا إلي أنه سيتم الانتهاء من التصحيح يوم السبت المقبل.
مفاجأة … 5 الاف طالب حصلوا على ٩٥٪ فأكثر في امتحان الكيمياء 2023
وأضاف وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة التربية والتعليم، أن ٥٠٠٠ طالب حصلوا على ٩٥٪ فأكثر في امتحان الكيمياء 2023 بعد تصحيح نصف الورق.
وعلى جانب آخر .. اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 .
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بلغت 64،47%.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023، تضم 29 طالبا وطالبة من مختلف محافظات الجمهورية .
نتيجة الدبلومات الفنية 2023
جدير بالذكر أنه جاري تحميل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على موقعها الرسمي على الانترنت.
وتظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، من خلال من خلال بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ ، أو من خلال بوابة التعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/