أحمد موسى يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تصحيح امتحان الكيمياء

طمأن الإعلامي أحمد موسى، أسر وطلاب الثانوية العامة هذا العام بشأن الامتحانات.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "عايز اطمئن حضراتكم على امتحان الثانوية العامة، وزير التربية والتعليم يقوم بعمل زيارات لامتحانات الثانوية العامة".

وأشار: "مؤشرات التصحيح حول امتحانات الكيمياء كويسه جدا"، موضحا: "لازم يكون فيه سؤالين علشان يفرقوا بين تفوق الطلاب".

مؤشرات التصحيح جيدة جدا

وأكد الإعلامي أحمد موسى،: "مؤشرات تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة جيدة جدا"، لافتا: "بعض الأسئلة في الامتحانات تحتاج لتفكير من أجل إفراز الطالب المتميز".



وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "ليس هناك حالات غش جماعي هذا العام في امتحانات الثانوية العامة"، لافتا: "المراقبون على الطلاب في بعض اللجان يتم تغييرهم كل يومين لمنع حالات الغش".

واسترسل الإعلامي أحمد موسى،: "نتيجة الثانوية العامة هذا العام ستكون واقعية وحقيقة"، موضحا: "امتحانات الثانوية العامة هذا العام جاءت مطابقة للمواصفات، وكل طالب سيحصل على حقه كاملا بدون انتقاص".

