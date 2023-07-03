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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تصحيح امتحان الكيمياء

أحمد موسى
أحمد موسى

طمأن الإعلامي أحمد موسى، أسر وطلاب الثانوية العامة هذا العام بشأن الامتحانات.

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "عايز اطمئن حضراتكم على امتحان الثانوية العامة، وزير التربية والتعليم يقوم بعمل زيارات لامتحانات الثانوية العامة".

 

وأشار: "مؤشرات التصحيح حول امتحانات الكيمياء كويسه جدا"، موضحا: "لازم يكون فيه سؤالين علشان يفرقوا بين تفوق الطلاب".

 

مؤشرات التصحيح جيدة جدا

 

وأكد الإعلامي أحمد موسى،: "مؤشرات تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة جيدة جدا"، لافتا: "بعض الأسئلة في الامتحانات تحتاج لتفكير من أجل إفراز الطالب المتميز".


وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "ليس هناك حالات غش جماعي هذا العام في امتحانات الثانوية العامة"، لافتا: "المراقبون على الطلاب في بعض اللجان يتم تغييرهم كل يومين لمنع حالات الغش".

 

واسترسل الإعلامي أحمد موسى،: "نتيجة الثانوية العامة هذا العام ستكون واقعية وحقيقة"، موضحا: "امتحانات الثانوية العامة هذا العام جاءت مطابقة للمواصفات، وكل طالب سيحصل على حقه كاملا بدون انتقاص".
 

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