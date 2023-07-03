عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يكشف عن ثاني أخطر مجرم في جماعة الإخوان.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخواني محمد البلتاجي كان ثاني أخطر مجرم في جماعة الإخوان الإرهابية.

txt

أحمد موسى لـ المصريين: عليكم مسئولية حماية القوات المسلحة من التشويه.. فيديو

txt

أحمد موسى يكشف مفاجأة حول عدد الإرهابيين في سيناء عام 2013.. فيديو

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "أخطر شخص في الإخوان كان خيرت الشاطر، ثم محمد البلتاجي، وكان يقود الإخوان من ميدان رابعة".

 

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "البلتاجي كان يتحدث عن ما سيحدث في سيناء إذا لم يتراجعوا عن القرار"، موضحا: "صفوت حجازي أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وكان يحاول الهروب إلى ليبيا"، لافتا: "الإخوان ضحكوا على الناس باسم الدين، ولا يعرفون ربنا لأن الذي يعرف ربنا لا يقتل الناس".

 

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "أكتر ناس أساءوا للدين هما الإخوان"، مشيرا: "الإخوان قاتلوا باسم الإسلام والدين"، مختتما: "جماعة الإخوان انهارت بعد بيان 3 يوليو التاريخي بعزل الجاسوس محمد مرسي".


 

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الإخوان الإرهابية محمد البلتاجى الجاسوس محمد مرسي جماعة الإخوان الإرهابية 3 يوليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة في الأهلي

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 3-7-2023

أرخص سيارة تقدمها شيري في مصر 2023 .. وصلت كام ؟

ممرات دولية تنموية.. كيف تصبح مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات؟

بسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي .. إجلاء المئات من سكان جنين لأماكن آمنة

سمير فرج: الرئيس السيسي أنقذ الدولة من الانهيار في 3 يوليو.. فيديو

في ذكرى 3 يوليو.. إذاعة حوار المستشار خالد محجوب مع الباز على إكسترا نيوز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. ميرنا جميل تثير الجدل بإنوثتها

أعشاب حارقة للدهون الثلاثية

شاهد سيارة حمو بيكا بعد ظهورها فى عيد الأضحى .. اعرف سعرها

بفستان أسطوري.. 15 صورة من حفل زفاف شقيقة فتحي عبدالوهاب

فيديو

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ