أحمد موسى يكشف عن ثاني أخطر مجرم في جماعة الإخوان.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخواني محمد البلتاجي كان ثاني أخطر مجرم في جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "أخطر شخص في الإخوان كان خيرت الشاطر، ثم محمد البلتاجي، وكان يقود الإخوان من ميدان رابعة".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "البلتاجي كان يتحدث عن ما سيحدث في سيناء إذا لم يتراجعوا عن القرار"، موضحا: "صفوت حجازي أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وكان يحاول الهروب إلى ليبيا"، لافتا: "الإخوان ضحكوا على الناس باسم الدين، ولا يعرفون ربنا لأن الذي يعرف ربنا لا يقتل الناس".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "أكتر ناس أساءوا للدين هما الإخوان"، مشيرا: "الإخوان قاتلوا باسم الإسلام والدين"، مختتما: "جماعة الإخوان انهارت بعد بيان 3 يوليو التاريخي بعزل الجاسوس محمد مرسي".



