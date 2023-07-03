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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مرسي أخرجهم من السجون..

أحمد موسى يكشف مفاجأة حول عدد الإرهابيين في سيناء عام 2013.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القوات المسلحة هي التي طهرت سيناء من الإرهاب، لافتا: "في مايو 2011 كان متواجد في شمال سيناء 2500 إرهابي".

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "في عام 2013 ارتفع عدد التنظيمات الإرهابية في شمال سيناء إلى 13 بمجمل 12 ألف عنصر إرهابي".

 

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "الجاسوس محمد مرسي أخرج الإرهابيين من السجون ونقلوا إلى سيناء"، موضحا: "القوات المسلحة دفعت ثمنا غاليا من الشهداء الأبطال لتطهير سيناء".

 

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "القوات المسلحة ستظل حصن الوطن"، مضيفا: "الجماعة الإرهابية استهدفت ومازالت تستهدف القوات المسلحة".

أحمد موسى الجماعة الارهابية الجاسوس محمد مرسي التنظيمات الإرهابية الإعلامي أحمد موسى شمال سيناء

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