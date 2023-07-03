أحمد موسى يكشف مفاجأة حول عدد الإرهابيين في سيناء عام 2013.. فيديو

مرسي أخرجهم من السجون..

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القوات المسلحة هي التي طهرت سيناء من الإرهاب، لافتا: "في مايو 2011 كان متواجد في شمال سيناء 2500 إرهابي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "في عام 2013 ارتفع عدد التنظيمات الإرهابية في شمال سيناء إلى 13 بمجمل 12 ألف عنصر إرهابي".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "الجاسوس محمد مرسي أخرج الإرهابيين من السجون ونقلوا إلى سيناء"، موضحا: "القوات المسلحة دفعت ثمنا غاليا من الشهداء الأبطال لتطهير سيناء".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "القوات المسلحة ستظل حصن الوطن"، مضيفا: "الجماعة الإرهابية استهدفت ومازالت تستهدف القوات المسلحة".