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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: ملايين المواطنين يشعرون بما تقوم به الدولة من انجازات ومشروعات

صدى البلد

أكّد الإعلامي أحمد موسى، زراعة مساحة كبيرة من الأراضي على جانبي طريق الصحراوي الشرقي (القاهرة - أسيوط).


أضاف أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن المشروعات الزراعية الجديدة توفر مليون فدان قمح للدولة.

وأردف أحمد موسى أنّ المصريين البسطاء في المحافظات والقرى لديهم ثقافة بأحوال البلد أكثر من غيرهم الذين يجلسون على مواقع التواصل الاجتماعي: سيبك من بتوع توتير.

وقال الإعلامي أحمد موسى، أنّ ملايين المصريين يشعرون بما تقدمه الدولة من مشروعات وخدمات، لافتا إلى أن البسطاء في القرى كانوا يساهمون في تأمين المؤسسات في 2011.

الإعلامي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي طريق الصحراوي الشرقي قناة صدي البلد المشروعات الزراعية الجديدة

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