أكد الإعلامي أحمد موسى، تصالح جميع أطراف خناقة الساحل الشمالي التي دارت بين رواد أحد المطاعم، وتداولها عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لينتهي الأمر قبل وصوله إلى النيابة العامة، وفق ما صرح مصدر أمني لبرنامج “على مسئوليتي”، مساء الأحد.

وكان أحمد موسى قد علّق على مشاجرة دارت خلال الساعات القليلة الماضية بالساحل الشمالي بين رواد أحد المطاعم، وتداولها عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن ما حدث عبارة عن مهزلة.

أضاف أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنّ الساحل الشمالي لا يمثل الشعب المصري بالمرة، لأن فئة قليلة هي التي تعيش أو تذهب إليه لقضاء الإجازات، بينما معظم الشعب المصري يذهبون إلى مناطق ترفيهية بأسعار عادية.



أردف الإعلامي أحمد موسى، أنه هناك بعض المواطنين لا يخرجون من منازلهم في الإجازة لأن دخولهم متواضعة، مردفا: «فيه مواطن بيخرج مع أولاده بـ 40 جنيها فقط»، لافتا إلى أنه لا يجب قياس ما يحدث في المصايف على أغلبية الشعب المصري.

اختتم أحمد موسى بالإشارة إلى أن خناقة الساحل الشمالي تسيئ لكل أصحابها، مضيفا: «عيب الناس خارجة بالمايوهات ويضربوا في بعض، ومحدش تدخل لفض المشاجرة، يعني هي فلوس كتير ومش عارفين تصرفوها فين».