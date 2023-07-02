عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: تصالح جميع أطراف خناقة الساحل الشمالي

صدى البلد

أكد الإعلامي أحمد موسى، تصالح جميع أطراف خناقة الساحل الشمالي التي دارت بين رواد أحد المطاعم، وتداولها عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لينتهي الأمر قبل وصوله إلى النيابة العامة، وفق ما صرح مصدر أمني لبرنامج “على مسئوليتي”، مساء الأحد.

وكان أحمد موسى قد علّق على مشاجرة دارت خلال الساعات القليلة الماضية بالساحل الشمالي بين رواد أحد المطاعم، وتداولها عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن ما حدث عبارة عن مهزلة.

أضاف أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنّ الساحل الشمالي لا يمثل الشعب المصري بالمرة، لأن فئة قليلة هي التي تعيش أو تذهب إليه لقضاء الإجازات، بينما معظم الشعب المصري يذهبون إلى مناطق ترفيهية بأسعار عادية.


أردف الإعلامي أحمد موسى، أنه هناك بعض المواطنين لا يخرجون من منازلهم في الإجازة لأن دخولهم متواضعة، مردفا: «فيه مواطن بيخرج مع أولاده بـ 40 جنيها فقط»، لافتا إلى أنه لا يجب قياس ما يحدث في المصايف على أغلبية الشعب المصري.

اختتم أحمد موسى بالإشارة إلى أن خناقة الساحل الشمالي تسيئ لكل أصحابها، مضيفا: «عيب الناس خارجة بالمايوهات ويضربوا في بعض، ومحدش تدخل لفض المشاجرة، يعني هي فلوس كتير ومش عارفين تصرفوها فين».

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الساحل الشمالي الساعات القليلة الماضية الشعب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

الحزن ضيع صوتها.. مذيعة شهيرة فقدت النطق لسبب نفسي وهذه روشتة العلاج

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

للتخفيف عن المواطنين.. أحمد موسى يناشد الحكومة هذا الأمر على الهواء

على طريقة إمام عاشور.. خالد الغندور يسخر من انتقال رمضان صبحي للأهلي

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

السعودية..بيان عاجل من البنك المركزي بشأن إنفاق زوار المملكة خلال 3 أشهر

ترشيحاتنا

العائلات الإيطالية تخفض من الغذاء وسط تزايد الأسعار

51.5 مليار جنيه تدخل موازنة الدولة.. اعرف كيف وفرتها الحكومة

القوات الروسية تتصدى لهجوم أوكراني خطير في كراسني ليمان

متجاوزاً ضعفي المعدل العالمي.. السعودية تكشف حجم استهلاك الإنترنت خلال موسم الحج

السعودية.. الكشف عن عدد الحجاج المغادرين عبر مطارات المملكة

لأول مرة.. الصين تستهدف المعادن القمرية الجديدة في ثلاث مهمات مستقبلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالات ثقافة بني سويف بذكرى ثورة 30 يونيو|صور

أهمها التوت.. تعرف على الأطعمة التي تخفض ضغط الدم

رجعت في كلامها.. لن تتوقع ما فعلته رضوى الشربيني بعد تصريح الخروف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء جوز الهند؟

فيديو

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

أنا حي.. فيس بوك يعلن وفاة فنان مصري وهو على قيد الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ