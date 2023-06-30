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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لم يحدث في تاريخ الثورات العالمية خروج 33 مليون مواطن

أحمد موسى: الإخوان خططوا للبقاء في الحكم 500 سنة.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب خرج في 30 يونيو 2013، للحفاظ على الدين الوسطي من جماعة الإخوان الذين شوهوا الدين، كما أن مصر كانت تحتاج لحاكم رشيد يراعي حقوق المصريين ويحفظ أمنهم وسلامتهم.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»،  في حلقة خاصة بمناسبة الذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو من ميدان التحرير، عبر قناة «صدى البلد»، إن نهر النيل يمد مصر بالخير منذ آلاف السنين، كما أن البلد أصبحت نظيفة بعد 10 سنوات من ثورة 30 يونيو، وكنا نفقد الأمن والأمان خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف أحمد موسى، اليوم الجمعة، أن المواطنين كانوا يشعروا بالخوف عند النزول للشارع في 2012، كما أن حكم الإخوان لمدة كان الأسوأ في تاريخ مصر، وهناك 33 مليون مصري خرجوا في توقيت واحد في كل مكان في مصر للهتاف برحيل جماعة الإخوان الإرهابية.

لم يحدث في تاريخ الثورات العالمية خروج 33 مليون مواطن

وتابع أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أنه لم يحدث في تاريخ الثورات العالمية خروج 33 مليون مواطن للمطالبة برحيل نظام الحكم، مشيرًا إلى أن سبب نجاح 30 يونيو هو تكاتف المصريين وكان قرارهم واحد، كما أنه تم توقيع 22 مليون استمارة تمرد لسحب الثقة من مرسى ورحيله من الحكم.

ولفت أحمد موسى، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تخطط للبقاء في الحكم لمدة 500 سنة، وخيرت الشاطر كان يهدد الدولة المصرية بجلب جماعات إرهابية "القاعدة، وطالبان" لإحداث الفوضى.

وأشار أحمد موسى، إلى أن مصر تعرضت لتهديدات كبيرة خلال حكم الجماعة، كما أن هناك العديد من المواطنين هاجروا خارج مصر، بسبب معاملة الإخوان الإرهابية، كما أن الجيش إنحاز لإدارة المصريين في 30 يونيو.

واختتم أحمد موسى حديثه قائلا: "جماعة الإخوان فجروا المساجد والكنائس وفترة حكمهم كان الأسوأ في مصر، كما ان هناك ملايين المصريين سيهاجروا خارج البلاد، بسبب عنفهم، وسوف يتبقى في مصر غير الإخوان أو من تأخونوا بحثا عن مصالحهم". 

أحمد موسى جماعة الإخوان مصر 30 يونيو صدى البلد

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