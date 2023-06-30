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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى : المصريون كانوا يخافون على أولادهم طوال حكم الإخوان

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المصريين كانوا يخافون على أولادهم طوال عام كامل من حكم الإخوان، وأن ثورة 30 يونيو أعظم ثورة على مر التاريخ.

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من فوق كوبري قصر النيل | أحمد موسى يسترجع ذكريات 30 يونيو

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أحمد موسى: 30 يونيو أعظم ثورة في تاريخ البشرية

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن أكثر من 30 مليون مصري خرجوا في وقت واحد، وان عدد من خرجوا يعتبر الأكبر بالعالم.

ولفت إلي أنه لم يحدث في تاريخ الثورات العالمية خروج 33 مليون مواطن للمطالبة برحيل نظام حكم، وأن المصريين كانوا على قلب رجل واحد. 

وأوضح أنه ذهب اليوم إلى كوبري قصر النيل بالقاهرة الذي شهد تظاهر المصريين في ثورة 30 يونيو للمطالبة بإسقاط حكم المرشد حينما لم يكن هناك موضع قدم خاليا من المصريين قبل 10 سنوات، أنّه يجب ألا ننسى يوم 30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ مشيرا إلى أن الإخوان دمروا الوطن وقسموا الشعب وهددوا المصريين، لكن الشعب المصري تحداهم ورفض حكم الجماعة الإرهابية وحرروا الوطن من احتلال الإخوان.

تابع أحمد موسى، أن الهتافات كانت تعلو في الميادين «اصحى يا مرسي وصحى النوم 30 يونيو آخر يوم» ولم يكن هناك موضع قدم في كوبري قصر النيل، لافتا إلى أن القوات المسلحة لبت نداء المصريين وانحازت لإرادة الشعب في ثورة 30 يونيو.

أردف أحمد موسى، أنّ المصريين تحركوا من كل مكان إلى ميدان التحرير للمطالبة بسقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن كل من شارك في ثورة 30 يونيو لا بد ان يشعر بالفخر.
 

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى حكم الإخوان ثورة 30 يونيو 30 يونيو صدى البلد قناة صدي البلد

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