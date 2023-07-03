عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى لـ المصريين: عليكم مسئولية حماية القوات المسلحة من التشويه.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن القوات المسلحة بذلت جهودا عظيمة لمواجهة الإرهاب في سيناء بعد ثورة 30 يونيو.

txt

في ذكرى 3 يوليو.. أحمد موسى يوجه رسالة مهمة للمصريين |فيديو

txt

أحمد موسى يكشف مفاجأة حول عدد الإرهابيين في سيناء عام 2013.. فيديو


وتابع موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد «حجم ما واجهته القوات المسلحة أمام الإرهاب في سيناء ضخم جدا، الدولة المصرية كانت تواجه تحديات كبيرة، وعلى رأسها التمويل والتسليح والتخريب الذي تقوم به العناصر المتطرفة».

 

ولفت أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إلى أنه في 2018 تم تصفية 85 إرهابيا، وكان أكثر من نصفهم من جنسيات أجنبية، مشددا على أن الجيش المصري بأكمله تحرك على الفور لمواجهة هذا الخطر، مستعرضا لقطات من الرصد والإنذار والهجوم الذي نفذتها القوات الجوية على أوكار الإرهابيين.

 

وأشار أحمد موسى إلى أن الرئيس السيسي أكد على أن التعامل مع الإرهاب لن يتم سوى بالقوة، لافتا إلى أن 3 يوليو 2013 كان يوما حاسما للدولة، خاصة بعد انتشار الإرهاب في أجزاء كبيرة في الدولة، وانتهى بأيادي أبناء الجيش.

 

وتابع أحمد موسى قائلا: «متسمحش لحد يشوه قواتنا المسلحة، عليك مسئولية تاريخية لحماية الجيش من المحاولات المستمرة، تحية كبير لهم ولأرواح شهداء الجيِش والشرطة الأبرار، الذين دفعوا دماءهم وأرواحهم ثمنا لتحرير الوطن».

 

وأكد أحمد موسى أنه لم يذهب أي إعلامي غيره لرفح والشيخ زويد لتصوير ورصد تلك الأوكار الإرهابية، ومتابعا: الإرهاب استخدام السيارات والموتوسيكلات والمخابئ ضد الجيش الذي حافظ دائما على أرواح الأبرياء وهذا ما أكده اللواء محمد أبو الفتوح قائد الصاعقة.

 

واختتم أحمد موسى: اليوم هناك تنمية حقيقية من خلال الزراعات والمشروعات بعد مرحلة خراب وخوف ورعب لأهالي سيناء، موجها التحية لأبناء سيناء الشرفاء الذين ساعدوا الجيش والشرطة لحماية بلدهم.


 

3 يوليو 2013 30 يونيو الإعلامي أحمد موسى 3 يوليو الجيش المصري الإرهاب في سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة في الأهلي

ترشيحاتنا

أرخص سيارة تقدمها شيري في مصر 2023 .. وصلت كام ؟

ممرات دولية تنموية.. كيف تصبح مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات؟

بسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي .. إجلاء المئات من سكان جنين لأماكن آمنة

سمير فرج: الرئيس السيسي أنقذ الدولة من الانهيار في 3 يوليو.. فيديو

في ذكرى 3 يوليو.. إذاعة حوار المستشار خالد محجوب مع الباز على إكسترا نيوز

أبو مازن يدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. ميرنا جميل تثير الجدل بإنوثتها

أعشاب حارقة للدهون الثلاثية

شاهد سيارة حمو بيكا بعد ظهورها فى عيد الأضحى .. اعرف سعرها

بفستان أسطوري.. 15 صورة من حفل زفاف شقيقة فتحي عبدالوهاب

فيديو

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ