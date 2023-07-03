أحمد موسى لـ المصريين: عليكم مسئولية حماية القوات المسلحة من التشويه.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن القوات المسلحة بذلت جهودا عظيمة لمواجهة الإرهاب في سيناء بعد ثورة 30 يونيو.



وتابع موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد «حجم ما واجهته القوات المسلحة أمام الإرهاب في سيناء ضخم جدا، الدولة المصرية كانت تواجه تحديات كبيرة، وعلى رأسها التمويل والتسليح والتخريب الذي تقوم به العناصر المتطرفة».

ولفت أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إلى أنه في 2018 تم تصفية 85 إرهابيا، وكان أكثر من نصفهم من جنسيات أجنبية، مشددا على أن الجيش المصري بأكمله تحرك على الفور لمواجهة هذا الخطر، مستعرضا لقطات من الرصد والإنذار والهجوم الذي نفذتها القوات الجوية على أوكار الإرهابيين.

وأشار أحمد موسى إلى أن الرئيس السيسي أكد على أن التعامل مع الإرهاب لن يتم سوى بالقوة، لافتا إلى أن 3 يوليو 2013 كان يوما حاسما للدولة، خاصة بعد انتشار الإرهاب في أجزاء كبيرة في الدولة، وانتهى بأيادي أبناء الجيش.

وتابع أحمد موسى قائلا: «متسمحش لحد يشوه قواتنا المسلحة، عليك مسئولية تاريخية لحماية الجيش من المحاولات المستمرة، تحية كبير لهم ولأرواح شهداء الجيِش والشرطة الأبرار، الذين دفعوا دماءهم وأرواحهم ثمنا لتحرير الوطن».

وأكد أحمد موسى أنه لم يذهب أي إعلامي غيره لرفح والشيخ زويد لتصوير ورصد تلك الأوكار الإرهابية، ومتابعا: الإرهاب استخدام السيارات والموتوسيكلات والمخابئ ضد الجيش الذي حافظ دائما على أرواح الأبرياء وهذا ما أكده اللواء محمد أبو الفتوح قائد الصاعقة.

واختتم أحمد موسى: اليوم هناك تنمية حقيقية من خلال الزراعات والمشروعات بعد مرحلة خراب وخوف ورعب لأهالي سيناء، موجها التحية لأبناء سيناء الشرفاء الذين ساعدوا الجيش والشرطة لحماية بلدهم.



