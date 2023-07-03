أحمد موسى: تقرير «دويتشه فيله» عن بيان 3 يوليو كاذب

أكد الإعلامي أحمد موسى أن أدوار أبطال القوات المسلحة لن تنسى، خاصة الأمن والأمان الذي وصلنا إليه.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أجهزة الدولة المصرية أجهزة كبيرة وعلى أعلى مستوى، مطالبا بعدم القلق من أي ضيف يأتي لمصر؛ خاصة أننا مميزون بالأمن والأمان.

وأشار أحمد موسى إلى أن وضع ضيوف مصر الأجانب مستقر وما يحدث في فرنسا لديهم أزمة بسبب تعديل القوانين وهناك أزمة كبيرة مع اللاجئين فيها، متابعا: الوضع في السودان صعب والأزمة مستمرة.

واستعرض أحمد موسى لقطات من لقاء الراحل محمد مرسي والمشير حسين طنطاوي واللواء عبد الفتاح السيسي آنذاك، معلقا الموقع الرسمي لحكومة ألمانيا أنتج تقريرا كاذبا بشأن 3 يوليو، ولكنه تقرير كاذب.

وأكد “لم يتم الإطاحة بمحمد مرسي والإخوان، ولكن تم توجيه نصائح لهم مرارا وتكرارا من قبل الرئيس السيسي، والقوات المسلحة انحازت لإرادة الشعب”.