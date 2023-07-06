عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مذكرا بمعركة باخموت.. رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية يكشف سبب بطء الهجوم المضاد

كيريل بودانوف
كيريل بودانوف

حاول رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، تبرير بطء الهجوم الأوكراني المضاد، قائلا إن القوات الروسية لم تسيطر علي باخموت بين عشية وضحاها.

وفي مقابلة مع وكالة “رويترز” للأنباء، قال بودانوف: "الهجوم المضاد مستمر. بشكل عام، دعنا نقول إنه مستمر. سنحقق النجاح، ولكن لاحقًا. أريد أن أذكرك بهذه بقصة باخموت الشهيرة.. لقد كان الروس يهاجمونها لأكثر من عشرة أشهر… ولكن نحن الآن لدينا مهمة أكبر بقليل من باخموت ولدينا وقت أقل بقليل من عشرة أشهر”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، خلال اتصال هاتفي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، إن الهجوم المضاد لبلاده حسب الخطة الموضوعة.

زالوجني اعترف.. كارثة تنذر بانهيار أوكرانيا بعد شهر من بدء الهجوم المضاد

البيت الأبيض: تركيزنا لا ينصب على مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا بالوقت الحالي

وكتب زالوجني، عبر “فيسبوك”، “أجريت محادثة هاتفية مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أبلغته بالوضع العملياتي على خط المواجهة. يواصل الجنود الأوكرانيون القيام بأعمال هجومية نشطة”.

وأضاف: “الوضع يتطور وفقا للخطة، والمبادرة في أيدينا”.

كما شكر زالوجني ميلي على دعم الولايات المتحدة المستمر لأوكرانيا ونقل احتياجات جيشه من حيث المساعدة العسكرية.

الهجوم الأوكراني المضاد القوات الروسية باخموت أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

رسالة نارية من حسين الشحات للنادي الأهلي

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

رئيس لجنة الحكام يحسم الجدل حول هدف الإسماعيلي الملغي أمام الأهلي

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

أول تحرك من النواب بشأن صعوبة امتحان الإنجليزي ووفاة طالب بالثانوية العامة

عمرو الدرديري عن كهربا: نراه 100 مليون جنيه

موضوعات متعلقة

زالوجني اعترف.. كارثة تنذر بانهيار أوكرانيا بعد شهر من بدء الهجوم المضاد

البيت الأبيض: تركيزنا لا ينصب على مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا بالوقت الحالي

الدولار الأمريكي يسجل تراجعا كبيرا مقابل 6 عملات رئيسية

بيان عاجل من البنتاجون بشأن تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية

إعلان صادم من زيلينسكي بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

تصعيد خطير.. جنرال أمريكي يكشف عن تدخل وشيك لقوات الناتو في أوكرانيا

قائد الجيش الأوكراني: الهجوم المضاد يسير وفقا للخطة الموضوعة

يسرق البيانات من الأجهزة.. تحذير عاجل من أمريكا وكندا بشأن برنامج ضار

ترشيحاتنا

بيان عاجل من أمريكا بعد العقوبات البريطانية الجديدة على إيران

الفنانة حورية فرغلي تجري عملية جراحية لإزالة الرحم | خاص

أكبر شاطئ مجاني .. محافظ الإسكندرية: مفيش حد هيطلب منك جنيه .. وشعبة الذهب تكشف عن مفاجأة في الأسعار

كورولا وتيبو .. 5 سيارات رياضية جددية في مصر.. صور

تصريح صادم من إيلون ماسك بعد اتهام ثريدز بسرقة تويتر

إعلامي يعلن تفاصيل أزمة كبرى بسبب حكام مباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادي أدب مصر الجديدة يناقش ديوان على أرصفة قصائدي للدكتورة سحر كرم|صور

تحذير.. السمنة تعرضك للإصابة بـ 5 أنواع من السرطان

اشترى عربيات وعقارات.. لغز اختفاء 70 مليون جنيه من بنك شهير بالغربية

جددي سفرتك .. طريقة عمل الشعيرية المبهرة

فيديو

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ