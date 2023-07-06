مذكرا بمعركة باخموت.. رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية يكشف سبب بطء الهجوم المضاد

حاول رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، تبرير بطء الهجوم الأوكراني المضاد، قائلا إن القوات الروسية لم تسيطر علي باخموت بين عشية وضحاها.

وفي مقابلة مع وكالة “رويترز” للأنباء، قال بودانوف: "الهجوم المضاد مستمر. بشكل عام، دعنا نقول إنه مستمر. سنحقق النجاح، ولكن لاحقًا. أريد أن أذكرك بهذه بقصة باخموت الشهيرة.. لقد كان الروس يهاجمونها لأكثر من عشرة أشهر… ولكن نحن الآن لدينا مهمة أكبر بقليل من باخموت ولدينا وقت أقل بقليل من عشرة أشهر”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، خلال اتصال هاتفي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، إن الهجوم المضاد لبلاده حسب الخطة الموضوعة.

وكتب زالوجني، عبر “فيسبوك”، “أجريت محادثة هاتفية مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أبلغته بالوضع العملياتي على خط المواجهة. يواصل الجنود الأوكرانيون القيام بأعمال هجومية نشطة”.

وأضاف: “الوضع يتطور وفقا للخطة، والمبادرة في أيدينا”.

كما شكر زالوجني ميلي على دعم الولايات المتحدة المستمر لأوكرانيا ونقل احتياجات جيشه من حيث المساعدة العسكرية.