زالوجني اعترف.. كارثة تنذر بانهيار أوكرانيا بعد شهر من بدء الهجوم المضاد

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، اليوم الخميس، إن القيادة العسكرية الأوكرانية أدركت أن الجيش ليس لديه ما يهاجم الدفاعات الروسية.

وأضاف سوسكين، عبر مدونته على “يوتيوب”: "لا يمكن استخدام الدبابات، لا الألمانية ولا البريطانية ولا الفرنسية، لأن هناك خطوطًا عازلة هناك… أخيرًا، بدأت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، زالوجني، سيرسكي بالفعل في الحديث عن هذا الأمر".

وأشار إلى أن “القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها الآن ما يدمر التحصينات، وعلى الأرجح لن تكون هناك إمدادات من القاذفات والطائرات المقاتلة من الدول الغربية”.

وتساءل سوسكين: "إذا لم تكن هذه الأسلحة موجودة، فكيف ستهاجم؟"

وأوضح أنه “بعد 32 يوما من القتال النشط، تكبد الجيش الأوكراني خسائر كبيرة في القوى البشرية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، خلال اتصال هاتفي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، إن الهجوم المضاد لبلاده حسب الخطة الموضوعة.

وكتب زالوجني، عبر “فيسبوك”، “أجريت محادثة هاتفية مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أبلغته بالوضع العملياتي على خط المواجهة. يواصل الجنود الأوكرانيون القيام بأعمال هجومية نشطة”.

وأضاف: “الوضع يتطور وفقا للخطة، والمبادرة في أيدينا”.

كما شكر زالوجني ميلي على دعم الولايات المتحدة المستمر لأوكرانيا ونقل احتياجات جيشه من حيث المساعدة العسكري.