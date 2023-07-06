تصعيد خطير.. جنرال أمريكي يكشف عن تدخل وشيك لقوات الناتو في أوكرانيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” تنوي إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وأضاف ماكجريجور: "دول حلف الناتو تخطط للتدخل في أوكرانيا… هذا سيحدث في أي حال”.

وأوضح أن “قادة بولندا وليتوانيا يناقشون بالفعل غزوا مشتركا محتملا لأراضي أوكرانيا”.

وأضاف ماكجريجور، أنه “لن يتم تمويل هذا بالضرورة من قبل بقية الحلفاء، ولكنه قد يكون عملية مستقلة لدولتي التحالف”.

وفي وقت سابق، قال ماكجريجور، إن حلف شمال الأطلسي “الناتو” قد لا يكون قادرا على تحمل صراع غير مباشر مع روسيا في أوكرانيا.

وأضاف ماكجريجور: “في ظل الظروف الحالية لتطور الأزمة الأوكرانية، يصعب عليه رؤية أي عواقب إيجابية على الغرب نفسه”.

وقال: “لا أعتقد أن الناتو سينجو من هذا، أعتقد أن الأوروبيين سيخرجون من الأزمة مع حكومات جديدة، ولا أعرف ما إذا كان هذا سيحدث الأسبوع المقبل أو في غضون ستة أشهر، لكني أعتقد أن الحكومات في أوروبا سوف يتغير، سترى ظهور قادة جدد، وسيكون موقفهم: "لماذا يجب أن نستمع إلى الأمريكيين؟".