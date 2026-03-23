الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ESPN الإسبانية تتغزل في مجهود الجوهري مع الأردن

محمود الجوهري
محمود الجوهري
عبدالله هشام

تغزلت شبكة ESPN الاسبانيه في مجهود المصري محمود الجوهري أسطورة التدريب، والذي ساهم في تطوير الكرة الأردنية.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن عام 2002 كانت بداية انطلاق الكرة الأردنية حينما تعاقد الاتحاد الأردني مع محمود الجوهري كمدرب جديد للمنتخب، ونجح المدرب المصري في إحداث نقلة نوعية كبيرة في كرة القدم الأردنية.

وقاد "الجوهري" المنتخب الأردني لمدة خمس سنوات، لعب 40 مباراة حقق الفوز في 18 وتعادل 11 وخسر 11 وحقق المركز 37 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم وكان أفضل تصنيف في تاريخ الأردن.

وبعدها تولى الجوهري منصب مستشاراً للاتحاد ليقوم بتحويل الدوري الأردني إلى دوري احترافي، توفي في 31 أغسطس 2012 في عمان عن عمر 74 عاماً.

وتواصل الشبكة الإسبانية عن مشوار الكرة الأردنية قائلة : بطولة كأس آسيا 2023 ظهر المنتخب الأردني كواحد من أبرز مفاجآت البطولة، ووصلت للنهائي وحقق الوصافة.

وحقق بعده جمال السلامي إنجاز جديد للكرة الأردنية بالتأهل إلى المونديال حيث منح  "النشامى هوية لعب واضحة، ساعدت في تحقيق هدف التأهل إلى كأس العالم.

حيث يعتمد جمال السلامي على أسلوب لعب متوازن قائم على صلابة دفاعية وسرعة في التحول الهجومي.

بوجود موسى التعمري، الملقب بـ"ميسي الأردن"، كقائد هجومي، حقق المنتخب نتائج مميزة ولفت الأنظار في التصفيات الآسيوية بحلوله خلف كوريا الجنوبية في المجموعة الثانية.

ونقلت صحيفة صدى الشعب الأردنية أن يوم 5 يونيو 2025 محفوراً في ذاكرة الأردنيين، كونه اليوم الذي حجز فيه المنتخب بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه.

ويكتمل مشروع بدأ في 2002 بقيادة مدرب مصري بارز، ويصل إلى ذروته في 2026 بقيادة مدرب مغربي، بلا شك، هو ثمرة جرأة اتحاد قرر تغيير تاريخ كرة القدم في بلاده، ليجد نفسه اليوم أمام العالم في أكبر محفل كروي.

حيث تأهل الأردن لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم ويصل إلى الحدث الأكبر في كرة القدم وهو يعيش أفضل مستوياته.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع

البنزين

بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026

الفتاة الضحية بالغربية

تشكيل لجنة عاجلة لانقاذ حياة "طفلة البالونة"

أسعار الطماطم

متي تنخفض أسعار الطماطم بالأسواق وكم سيصل سعر الكيلو؟.. نقيب الفلاحين يجيب

النادي الأهلي

بعد زلزال الترجي.. توروب يستفز الأهلي بـ 5 إجراءات صادمة

أربيل

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة

الدولار

وفقاً لآخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

الذهب اليوم

الذهب يواصل الهبوط ويتراجع بأكثر من 5% إلى 4254.67 دولار للأوقية

ترشيحاتنا

اجازة رسمية

الاثنين أم الثلاثاء؟.. موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2026

اسعار العملات اليوم

الريال السعودي و الدينار الكويتي.. أسعار العملات اليوم الاثنين

اجازة عيد الفطر2026

هل الثلاثاء إجازة رسمية؟.. موعد انتهاء عطلة عيد الفطر

بالصور

اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية

اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية
اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية
اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية

أسرار وطريقة عمل البساريا المقلية المقرمشة

اسرار البسارية المقلية المقرمشة
اسرار البسارية المقلية المقرمشة
اسرار البسارية المقلية المقرمشة

عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟

عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟
عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟
عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟

خلال عطلة العيد.. حملات مكبرة بالشرقية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

ابنة الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم

ابنة فؤاد الهاشم ترد على إساءت والدها لمصر.. ما القصة

مخرج وننسى اللي كان

هبدة كل سنة.. عمرو محمود ياسين يرد على شائعات نهاية وننسى اللي كان

جانب من الفيديو المتداول

بعد نشر صدى البلد.. سقوط متحرش الميكروباص بسوهاج في قبضة الأمن بسوهاج| نهاية فضيحة الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد