ESPN الإسبانية تتغزل في مجهود الجوهري مع الأردن

تغزلت شبكة ESPN الاسبانيه في مجهود المصري محمود الجوهري أسطورة التدريب، والذي ساهم في تطوير الكرة الأردنية.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن عام 2002 كانت بداية انطلاق الكرة الأردنية حينما تعاقد الاتحاد الأردني مع محمود الجوهري كمدرب جديد للمنتخب، ونجح المدرب المصري في إحداث نقلة نوعية كبيرة في كرة القدم الأردنية.

وقاد "الجوهري" المنتخب الأردني لمدة خمس سنوات، لعب 40 مباراة حقق الفوز في 18 وتعادل 11 وخسر 11 وحقق المركز 37 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم وكان أفضل تصنيف في تاريخ الأردن.

وبعدها تولى الجوهري منصب مستشاراً للاتحاد ليقوم بتحويل الدوري الأردني إلى دوري احترافي، توفي في 31 أغسطس 2012 في عمان عن عمر 74 عاماً.

وتواصل الشبكة الإسبانية عن مشوار الكرة الأردنية قائلة : بطولة كأس آسيا 2023 ظهر المنتخب الأردني كواحد من أبرز مفاجآت البطولة، ووصلت للنهائي وحقق الوصافة.

وحقق بعده جمال السلامي إنجاز جديد للكرة الأردنية بالتأهل إلى المونديال حيث منح "النشامى هوية لعب واضحة، ساعدت في تحقيق هدف التأهل إلى كأس العالم.

حيث يعتمد جمال السلامي على أسلوب لعب متوازن قائم على صلابة دفاعية وسرعة في التحول الهجومي.

بوجود موسى التعمري، الملقب بـ"ميسي الأردن"، كقائد هجومي، حقق المنتخب نتائج مميزة ولفت الأنظار في التصفيات الآسيوية بحلوله خلف كوريا الجنوبية في المجموعة الثانية.

ونقلت صحيفة صدى الشعب الأردنية أن يوم 5 يونيو 2025 محفوراً في ذاكرة الأردنيين، كونه اليوم الذي حجز فيه المنتخب بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه.

ويكتمل مشروع بدأ في 2002 بقيادة مدرب مصري بارز، ويصل إلى ذروته في 2026 بقيادة مدرب مغربي، بلا شك، هو ثمرة جرأة اتحاد قرر تغيير تاريخ كرة القدم في بلاده، ليجد نفسه اليوم أمام العالم في أكبر محفل كروي.

حيث تأهل الأردن لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم ويصل إلى الحدث الأكبر في كرة القدم وهو يعيش أفضل مستوياته.