الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صدمة في تل أبيب .. ترتيبات لقاء مرتقب بين طهران وواشنطن بإسلام آباد

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
ناصر السيد

كشف مسؤول إسرائيلي، يوم الاثنين بأنه تجري محادثات تمهيداً لعقد اجتماع بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين رفيعي المستوى في إسلام آباد، عاصمة باكستان، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي رفيع المستوى، في تصريحات لموقع "أكسيوس" أنه في إطار المحادثات المتعلقة بالقمة في باكستان، يجري بحث إمكانية أن يكون نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ممثل واشنطن.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، الذي لم يكشف هويته، أن تل أبيب كانت تعلم أن جهود الوساطة جارية من قبل عدة دول لإطلاق المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، لكنها فوجئت بتصريحات ترامب بأن هذه الاتصالات تتقدم وأن هناك على ما يبدو اتفاقات على 15 نقطة.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، كشفت القناة 12 يوم الاثنين، أن المسؤول الإيراني الذي يجري مفاوضات مع واشنطن هو رئيس البرلمان محمد قاليباف.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق من يوم الاثنين، أن واشنطن تجري مفاوضات مع شخصية رفيعة في النظام الإيراني، مؤكدا أنه ليس المرشد مجتبى خامنئي.

وأعلن ترامب، أن مضيق هرمز سيُفتح "قريبًا جدًا"، مضيفًا أنه يرغب في رؤية هذا الممر الملاحي الحيوي تحت سيطرة مشتركة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد ترامب: "سيُفتح قريبًا جدًا"، إذا استمرت المفاوضات مع إيران بوتيرة سريعة، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأضاف: "ستكون السيطرة عليه مشتركة، أنا وآية الله، أيًا كان آية الله، أو أيًا كان آية الله القادم".

وقال ترامب: "سيكون هناك أيضًا تغيير جذري للنظام"، مستشهدًا بالضربات التي شُنّت في الساعات الأولى من النزاع والتي أودت بحياة العديد من القيادات الإيرانية العليا. 

وتابع : "سيحدث تغيير في النظام تلقائيًا"، قبل أن يُشير إلى أن المحادثات التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع تُبشّر بإنهاء النزاع، مضيفا "لكننا نتعامل مع بعض الأشخاص الذين أجد أنهم عقلانيون للغاية، وذوو شخصية قوية". 

وأوضح الرئيس الأمريكي ​​"الأشخاص الموجودون في الداخل يعرفون أنفسهم، ويحظون باحترام كبير، وربما يكون أحدهم هو بالضبط ما نبحث عنه".

