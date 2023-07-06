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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سناتور أمريكي يدعو لتزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية وصواريخ تكتيكية ومقاتلات إف-16

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

دعا السناتور الجمهوري، ليندسي جراهام، السلطات الأمريكية إلى إرسال ذخائر عنقودية وصواريخ تكتيكية من طراز “أتاكمز” ومقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا.

وكتب جراهام، في تغريدة على تويتر”، “يجب أن نمنح أوكرانيا الأسلحة والذخائر العنقودية ومقاتلات إف-16 التي تحتاجها لتكون قادرة على الفوز على روسيا".

ووصف السناتور الأمريكي، عدم اتخاذ واشنطن قرارا إيجابيا بتزويد كييف بأنظمة الأسلحة هذه بأنها "إجراءات جنونية" تتسبب في إطالة أمد الأعمال العدائية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلاً عن مصدر في الإدارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستعلن قريباً عن موافقتها على تزويد نظام كييف بالذخائر العنقودية.

وحسب "نيويورك تايمز"، فإن الجانب الأوكراني يصر على التسليم، على الرغم من استياء الدول الأوروبية.

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وأوضحت الصحيفة الأمريكية، نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، أن الولايات قررت بالفعل الموافقة على الإمدادات.

كما ذكرت شبكة “سي بي إس” الأمريكية، نقلاً عن مصادر حكومية لم تسمها، أن السلطات الأمريكية قد تقرر تسليم الذخائر هذا الأسبوع.

السلطات الأمريكية واشنطن روسيا أوكرانيا

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