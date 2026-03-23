المقاولون العرب يحتج رسميًا على التحكيم ويطالب بالتحقيق في مباراة بتروجت

أصدر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح بيانا أعرب خلاله عن استيائه الشديد مما تعرض له الفريق من أخطاء تحكيمية مؤثرة وغير مفهومة خلال مباراة بتروجيت تحت قيادة الحكم أحمد ناجي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأكد النادي في بيان رسمي، أن قرار احتساب ركلة جزاء لصالح فريق بتروجت في الدقائق الأخيرة من المباراة جاء قرارًا غير صحيح بالمرة، ومثير للدهشة و للتساؤلات حيث أجمع كل من شاهد اللعبة على عدم صحتها، وكانت الفرصة مواتية لتصحيح خطأه خاصة بعد استدعاء حكم الساحة من قبل تقنية الفيديو لمراجعة اللقطة وإلغائها، إلا أن الحكم أصر في موقف غريب على قراره باحتساب ركلة الجزاء الوهمية رافضا توصيات حكام الفيديو وأعين كل من شاهدها وما تبع ذلك من طرد غير مستحق للاعبنا إبراهيم القاضي لاصراره على منحه الإنذار الثاني وهو ما أثر على الفريق بالسلب، ما أدى إلى فقدان الفريق لفوز مستحق في توقيت بالغ الحساسية من عمر المسابقة.

ويشدد مجلس إدارة النادي على أن فريق المقاولون العرب عانى منذ بداية الموسم من أخطاء تحكيمية متكررة، إلى جانب تعيين حكام صاعدين في مبارياته، على عكس ما يحدث مع فرق أخرى في ظروف مماثلة يتم خلالها إسناد المباريات إلى حكام دوليين، وهو ما لا يتناسب مع أهمية المرحلة الحالية التي لا تحتمل أي أخطاء أو تجارب تحكيمية.



وعليه، يعلن نادي المقاولون العرب تقدمه باحتجاج رسمي إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المحترفة، ولجنة الحكام، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل في واقعة مباراة بتروجت، ومراجعة القرارات التحكيمية التي أثرت بشكل مباشر على نتيجة اللقاء.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه النادي ثقته الكاملة في منظومة التحكيم المصري ودعمه المستمر لها، فإنه يطالب بضرورة معالجة الأخطاء المتكررة، والتدقيق في اختيارات الحكام خلال المرحلة المقبلة، وتعيين حكام دوليين لمبارياته، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية.